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Son dakika... Bakan Koca'dan kritik Omicron uyarısı! Herkese çağrı yaptı...

#Koronavirüs#Omicron#Bakan Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" mesajını paylaştı. Bakan Koca, dün Bilim Kurulu sonrası yapılan yazılı açıklamada 'izolasyon' kelimesi yerine yanlışlıkla 'karantina' kelimesinin kullanıldığını belirtti. Bakan Koca, "Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...

Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim.

BAKAN KOCA'DAN 'KARANTİNA' DÜZELTMESİ

Bakan Koca, "Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından yayınlanan basın açıklamasında, metnin yazımı sırasında, “izolasyon” kelimesi yerine yanlışlıkla “karantina” kelimesi kullanılmıştır. Metindeki anlam esasen herkes için açıktır. Bununla birlikte, dikkat sahiplerine teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.

BİLİM KURULU SONRASI AÇIKLAMA

Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

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Vaka sayıları artıyor. Kişisel korunmanın önemi arttı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

Bilim Kurulumuz, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantımızda alınan kararlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

İZOLASYON SÜRESİ KISALDI

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

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TEDBİR UYARISI

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Son dakika... Bakan Kocadan kritik Omicron uyarısı Herkese çağrı yaptı...

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;
A) Kalabalık toplantılar
B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar
C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları
D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.
Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda Yüz Yüze Eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.

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#Koronavirüs#Omicron#Bakan Koca

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