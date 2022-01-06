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Son dakika: MHP lideri Bahçeli 'Turkovac' aşısı oldu

#Koronavirüs#Turkovac Aşısı#Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hatırlatma dozu aşısını Turkovac olduğunu belirtirken, 'Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum.' dedi.

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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı almasının ardından uygulanmasına devam ediliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, makamında Turkovac aşısı yaptırdı. Bahçeli, aşı olurken çekilen fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşarak, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.

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BAKAN KOCA'DAN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sn. Devlet Bahçeli beyefendiye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. Turkovac ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.

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SALGINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 test sayısı açıklanırken 66 bin 467 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 316 oldu.

Öte yandan Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 134 milyon 270 bini aştı.

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#Koronavirüs#Turkovac Aşısı#Devlet Bahçeli

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