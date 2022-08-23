Son dakika: Bakan Koca’dan 'beyaz reform' açıklaması: Sağlıkta dönüm noktası olacak

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Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni yönetmelik Beyaz Reform Resmi Gazete'de yayımlandı. Performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi.



Beştepe’de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca konuyla ilgili olarak, 'Hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. Bir iki aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin." dedi.



Bakan Koca ayrıca Beyaz Reform çalışması ile ilgili olarak, "Yeni dönemde sağlıkta beyaz reform diyerek, adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma, uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizin daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek, randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımını bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta beyaz reformun bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, "MHRS'de randevu alınamıyor" sorusuna ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Alacaksınız." şeklinde cevap verdi.

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Bakan Koca Kabine toplantısı sonrası özetle şu mesajları verdi:

KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Koronavirüste dalga 3-4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an on bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki iki üç hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz.



Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. COVID bitmedi, yakın zamam da tamamen de ortadan kalkmayacak. Ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönem de yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir.



'OKULLAR İÇİN ENDİŞE ETMEYİN'



Okullar açılınca temasın artmasıyla vaka sayılarında bir miktar artış olabilir. Okullar için endişe etmeyelim. Ancak çocuklarımız kurallara uymada yetişkinlerden daha iyi bir sınav verdi. Okullarda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu olmayacak. (Grip aşısı) Aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı hazırlığı yapıldı. Grip aşısı olmak isteyen herkese yetecek kadar aşı var. Geçen yıllara nazaran en yüksek miktarda aşı var.

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'11 MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR'



11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.”