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Son dakika! Bakan Koca duyurdu: TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusu yapıldı

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi açıkladı. Bakan Koca, yerli Covid-19 aşımız TURKOVAC için bugün acil kullanım onayına müracaat edildiğini söyledi. TURKOVAC'ın yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ettiklerini belirten Koca, "Tüm dünyaya hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.

Hiçbir vatandaşımızın tedavisini dışarıda aranmayacağı sağlık altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlık çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Başta asistanlarımız olmak üzere doktorlarımızın nöbet yükünü azaltmak için düzenlemeler yapmaktayız.

Doktorların sabit ek ödemelerini arttırmak istiyoruz. Bu konuda sayın vekillerimizin desteğine ihtiyaç var
Türkiye hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Öncelikli olarak topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmış durumdayız.

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Hastaya zamanında ulaşılması, yerinde müdahale, evde sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması gibi hizmetlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Amacımız tüm vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin etkili, verimli sunulmasıdır.

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Toplamda 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuz ile hizmet veriyoruz. 1 milyon 240 bini aşan sağlık çalışanı ile 84 milyon insanımıza sağlık gayreti sunmak içindeyiz.

Hekim sayımızda OECD ülkelerine göre geride olduğumuzun farkındayız.

"5 YAŞ ALTI ÖLÜMLERİ EN HIZLI DÜŞÜREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Ülkemizdeki ekonomik gelişmeye paralel olarak sağlığa daha çok pay ayrılmıştır. Sağlık için ayırabildiğimiz kaynakların oldukça sınırlı olduğunu biliyoruz. Kaynağımız sınırlı olmasına rağmen en kapsamlı hizmet sunan ülkeler arasındayız. Türkiye, sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde memnuniyet sağlanan ülkeler arasındadır. Kaybettiğimiz bebeklerin sayısı ciddi oranda azalmış olmasına rağmen hızı düşürmeye çalışıyoruz. Gebelerimizin yakın takibi ile annelerimizin ölüm oranını yüz binde 13.1'e indirdik. 5 yaş altı ölümleri en hızlı düşüren ülkelerden biriyiz.

"SMA TARAMALARI BAŞLIYOR"

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2022 bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayırdığımız kaynağı önceki yıla göre yüzde 103 oranında arttırdık. Normal doğumu desteklemek amacıyla anne dostu hastanelere yenisini ekliyoruz. bebek ve çocuklarımızın muhtemel sorunlarını erkenden tespit etmek için taramalarımızı sürdürüyoruz. SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke çapında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor.

Genişletilmiş bağışıklama projeleri çerçevesinde en geniş aşılama uygulayan ülkeler arasındayız. Son 10 yılda aşı oranımız yüzde 95 üzerinde seyretmektedir.

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Salgın koşullarında bile bağışıklama oranımız dünyanın gıpta ettiği düzeyde tutmayı başardık. Göçmenlerimizi kendi çocuklarımıza uyguladığımız aşılama takvimine göre aşılıyoruz.

"NORVEÇ İLE DÜNYA LİDERİ OLARAK LİTERATÜRE GEÇTİK"

DSÖ, 2019 sonu itibariyle ülkemizde endemik kızamık oranını 36 ay boyunca kesilmiş olduğunu açıklamıştır. Aile hekimlerimiz hatalık yönetim platformu ile kronik hasta takibine başladı.

Norveç ile beraber dünya lideri olarak literatüre geçtik.

Sağlıklı hayat merkezi sayımızı Ekim'de 212'ye çıkardık.

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Tütün kullanımını azaltmada arzu ettiğimiz seviyeyi yakaladığımızı söyleyemeyiz. Toplumun ruh sağlığının korunmasına yönelik olarak çok sayıda programla hizmetlerimize devam ediyoruz.

659 mobil sağlık ekibi ile belde, köylerde yaşayanların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini sağlıyoruz.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

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