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Son dakika: Ve korkulan oldu... 'Süper varyant' alarmı verildi!
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili korkulan oldu. Oxford Üniversitesi'nin keşfi sonrası 'Süper varyant' alarmı verildi
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları ABD'de iki farklı suşun bir araya gelmesiyle meydana geldiğine inanılan 'kalıcı' bir Kovid-19 türü belirlediler.
Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, B.1.628 olarak adlandırılan bu varyantın genetik yapısını analiz ettiler ve bunun diğer iki suştan, B.1.631 ve B.1.634'ten geldiği sonucuna vardılar.
Bu varyantın 2021 boyunca ABD ve Meksika'da ortak dolaşımda olduğuna inanılıyor. Profesör Pybus, türün ABD'de 'kalıcı' olduğunun altını çiziyor.
Bilim insanları bir süredir 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR
Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.