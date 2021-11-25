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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 08:00 | 

Son dakika: Ve korkulan oldu... 'Süper varyant' alarmı verildi!

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili korkulan oldu. Oxford Üniversitesi'nin keşfi sonrası 'Süper varyant' alarmı verildi

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
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Virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu. Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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Ancak görünen o ki küresel vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta dünyanın uğraşması gereken tek sorun değil.
4SÜPER VARYANT ALARMI

'SÜPER VARYANT' ALARMI

Zira şimdi bilim dünyasında iki Kovid suşunun bir kombinasyonu olan 'yeni bir süper varyant' paniği yaşanıyor.
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İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları ABD'de iki farklı suşun bir araya gelmesiyle meydana geldiğine inanılan 'kalıcı' bir Kovid-19 türü belirlediler.
6KABUSUN YENİ ADI: REKOMBİNASYON

KABUSUN YENİ ADI: REKOMBİNASYON

Söz konusu 'Süper varyant' virüsün iki farklı suşu aynı konak hücreye bulaştığında ve çoğalırken birbirleriyle etkileşime girdiğinde ortaya çıkan, rekombinasyon adı verilen oldukça endişe verici bir sürecin yaşanmasına neden oluyor.
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Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, B.1.628 olarak adlandırılan bu varyantın genetik yapısını analiz ettiler ve bunun diğer iki suştan, B.1.631 ve B.1.634'ten geldiği sonucuna vardılar.
8OXFORD PROFESÖRÜNDEN UYARI

OXFORD PROFESÖRÜNDEN UYARI

Oxford Üniversitesi'nde evrim ve bulaşıcı hastalık profesörü olan çalışmanın yazarlarından Oliver Pybus, 'rekombinasyonun ciddiye alınması gerektiği' konusunda uyardı.
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Bu varyantın 2021 boyunca ABD ve Meksika'da ortak dolaşımda olduğuna inanılıyor. Profesör Pybus, türün ABD'de 'kalıcı' olduğunun altını çiziyor.
10HÜKÜMET RAPORU ORTAYA ÇIKTI

HÜKÜMET RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.
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Bilim insanları bir süredir 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
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Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
13ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR

Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
14AŞI DİRENCİ UYARISI

'AŞI DİRENCİ' UYARISI

Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
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Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
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'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
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People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
18BİR DE İYİ SENARYO VAR

BİR DE İYİ SENARYO VAR

İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
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Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
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