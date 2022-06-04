Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yok

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.
İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 4, 2022