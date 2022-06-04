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Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yok

#Maymun Çiçeği#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı
Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Türkiyede Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hastanın bulunmadığını belirtti ve "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmaması uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul’da, MAYMUN ÇİÇEĞİ hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 KİŞİ için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de TEST SONUCU NEGATİF çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. “Ya öyleyse” gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.

 

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#Maymun Çiçeği#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı

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