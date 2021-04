Son dakika... Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, ''65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız'' dedi.

65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021

ÇOCUKLARDA ARTIYOR

Son bir aydır koronaya yakalanan çocuk sayısında artış gözleniyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son bir ayda sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde hastalığın çocuklarda daha fazla görülmeye başladığını söyledi ve şu bilgileri verdi:

“Özellikle küçük çocukların, yani 5 yaş altının bulaştırıcılığı daha az. Ancak yeni mutant, yani virüsün değişmiş hali çok daha bulaşıcı. Bu bulaşıcılıktan tabii ki çocuklar da nasibini alıyor. Son bir ayda sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka gözüküyor. Özellikle İngiliz mutantı çok daha fazla bulaşıcı. Ağır seyretmiyor ama daha kolay bulaşıyor. İnsanların üst solunum yollarına yerleşiyor ve bulaşma şansı daha kolay. Hem 9 yaş altı çocuklarda hem de 9-18 yaş arasında bir artış var. Ülkemizde tam dağılım bilinmiyor ancak çocuk enfeksiyon gruplarında gördüğümüz kadarıyla ciddi bir artış söz konusu. 1 ay öncesine göre daha fazla hasta var. Örneğin 40 bin civarı vaka varsa bunların 10’da biri çocuklardır ama net sayı vermek şu an mümkün değil.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara