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Son dakika... Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Mart'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka Eskişehir'de, en az vaka ise Şırnak'ta görüldü. İşte illere göre haftalık vaka sayıları...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19'da 5-11 Mart'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Bakan Koca, "5-11 Mart arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 oldu.

Son dakika... Bakan Koca açıkladı: İşte il il haftalık vaka sayıları

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 753 bin 41, 2’nci dozda 52 milyon 927 bin 949 ve 3’üncü dozda 27 milyon 479 bin 35 olmak üzere toplam 146 milyon 446 bin 575 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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#Sağlık Bakanı#Fahrettin Koca#Koronavirüs

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