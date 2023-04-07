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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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#Adil Karaismailoğlu#CNN TÜRK#Açıklama
Son dakika: Bakan Karaismailoğlundan CNN Türkte önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 20:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtlıyor.

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İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Burası çok yoğun bir metro istasyonu olacak. İnşallah yarından itibaren İstanbullulara hizmet edecek. Sağlık Bakanlığı buraya bir hastane yapılacağını söylediğinde, biz de burası için bir master plan planladık. Kayaşehir toplu konut alanların yoğun olduğu bir yer. Hattımızın uzunluğu Bağcılardan gelen hatla beraber 6.2 kilometrelik bir hat olacak. Otogardan raylı sisteme binan bir vatandaşımız Kayaşehir'e ulaşacak. Bu hattın başlangıcı belediyelerde atıldı. AK Parti döneminde planlaması yapıldı. tünelleri kazıldı, yapımına başlanmıştı. Yerel seçimlerden sonra yeni belediyeye geçti. Ama maalesef seçimden sonra yeni gelen yönetim hastane yollarını yapmadı. 

Son dakika: Bakan Karaismailoğlundan CNN Türkte önemli açıklamalar


"BİZ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ"

Biz bu hastane yollarını devralarak, 1 ay içerisinde karayolu bağlantılarını sağlayarak açılışını yaptık. Aynı şekilde yollarını yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Mevcut İBB yönetimi ile iletişime geçtik ve 'Yapacak mısınız?' diye sorduk. Yapmayacaklarını yazılı beyanlarla ilettiler. Peşinden protokol yapılarak, burası bakanlığımıza devredildi. Beyanların hepsi yazılı. Hepsi bizim arşivimizde var. Hızlı bir şekilde buraya girdik. Burada yoğun bir nufüs var. 2 buçuk yıl içerisinde bitirdik. Hattımızın 4 istasyonu ve bağlantıları var. Marmaray'dan başlayan bir havalimanı hattımız var. İnşallah bunu da bitirerek, Beşiktaş'tan Şişli'ye kadar ulaşacak. Bu yıl içerisinde bu 31 km açtığımızda hem hastaneye erişim, hem de havalimanına kesintisiz erişim olacak. İnşallah bu hattıda bitireceğiz. İstanbul'daki yoğun trafiği çözmek için bu hatların yapılması lazım. Biz görevimizi yapıyoruz.

Son dakika: Bakan Karaismailoğlundan CNN Türkte önemli açıklamalar


Mahmutbey metrosunun, Esenyurt'a kadar gitmesi lazımdı ama maalesef 2019 yerel seçimlerinden sonra bir şey yapılmadı. Mahmutbey'in arkasında Mecidiyeköy'e kadar uzanıyor. Bunlar planlanırken, şehrin yoğunluğuna göre seçiliyor.


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#Adil Karaismailoğlu#CNN TÜRK#Açıklama

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