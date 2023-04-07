Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Burası çok yoğun bir metro istasyonu olacak. İnşallah yarından itibaren İstanbullulara hizmet edecek. Sağlık Bakanlığı buraya bir hastane yapılacağını söylediğinde, biz de burası için bir master plan planladık. Kayaşehir toplu konut alanların yoğun olduğu bir yer. Hattımızın uzunluğu Bağcılardan gelen hatla beraber 6.2 kilometrelik bir hat olacak. Otogardan raylı sisteme binan bir vatandaşımız Kayaşehir'e ulaşacak. Bu hattın başlangıcı belediyelerde atıldı. AK Parti döneminde planlaması yapıldı. tünelleri kazıldı, yapımına başlanmıştı. Yerel seçimlerden sonra yeni belediyeye geçti. Ama maalesef seçimden sonra yeni gelen yönetim hastane yollarını yapmadı.



