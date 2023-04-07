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Son dakika: Türkiye afetlere nasıl hazırlanıyor? Bakan Kurum madde madde anlattı

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#Bakan Kurum#Ulusal Risk Kalkanı Modeli#Toplantı
Son dakika: Türkiye afetlere nasıl hazırlanıyor Bakan Kurum madde madde anlattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 19:12

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İstanbul’da “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Kurulu Değerlendirme Toplantısı”nda açıklamalarda bulundu. "Tüm millet bahçelerini afet toplanma alanı ve barınma alanı haline getireceğiz" diyen Bakan Kurum, "Mevcut baz istasyonlarının güçlendirilmesi ve verimliğinin arttırılması, deprem bölgesinde iletişimin tek elden yürütülmesi ve mobil baz istasyonlarıyla ilgili kararlar alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları: 

Şu an bu masada yıllarını alanında kendini kanıtlamış hocalarımız var. Çevre aklı bugün bu salondadır. Bu akıl milletimizin ortak aklıdır. Bu uzun soluklu süreçte bizlerden katkılarını esirgemeyen hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yapılan çalışmalarda da ülkemiz için vardığımız uygulamalara ilişkin sonuçları sunmak istiyorum. 13 grubumuz çalıştılar. Atılması gereken adımları, bir bir belirlediler. Mevzuat ve anayasaya ilişkin düzenlemeleri dahi yapıyorlar. 

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Bu kapsamda, afet riski yüksek bölgelerde barınma altyapısını hızlıca kuracağız. 

Tüm afet türlerine ilişkin erken uyarı gözlem istasyonlarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. 

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Tüm millet bahçelerini afet toplanma alanı ve barınma alanı haline getireceğiz. 

Eğitim noktasında çalışmalar yapılmasını öngördüler. Afet bilgisi derslerinin yaygınlaştırılması adına bu çalışmaları hayata geçiriyor olacağız.

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Mevcut baz istasyonlarının güçlendirilmesi ve verimliğinin arttırılması, deprem bölgesinde iletişimin tek elden yürütülmesi ve mobil baz istasyonlarıyla ilgili kararlar alınmıştır.

Diri fay haritalarının güncellenmesini yapacağız.

Mikro bölgeleme çalışmasını 81 ilimizde yaygınlaştıracağız.

Dere yataklarının yapılaşmaya açılmaması için gerekli düzenlemeyi hayata geçireceğiz.

Riskli bölgelerde imara kapatılması gereken bölgelerin tespitini yapıyoruz. Kat yüksekliklerini de sınırlandıracağız. Radyan temel kullanımını bazı yerlerde zorunlu hale getirecek adımı atacağız.

Binlerce mimar, mühendis ve şehir plancısı istihdamı gerçekleştireceğiz. Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz.

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Dere yataklarında heyelan ve taşkın yerlerde bulunan binaların tespiti tamamlanacak. Risk altındaki şehirlerimizde su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine ilişkin ortak çalışma çerçevesinde yürüteceğiz.

Uygulamalarımızı şehrin kültürüne sosyolojisine uygun şekilde adımlarımızı atacağız.

Kamu binalarımızın afete karşı dayanıklılık testleri yapılacak. Riskli olan kamu binalarının güçlendirilme çalışmaları tamamlanacak.

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Yapı izleme sistemleri kurulacak. Binalarımızın hasar tespitini risk durumunu yapacağız. Afet sonrası oluşan zarara ilişkin dijital veri havuzu oluşturulacak.

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İnsansız hava ve kara araçları geliştireceğiz.

Tüm inşa sürecinde perdeli ve panel sistemli betonlar kullanmak suretiyle ülke genelinde yaygınlaştırma kararı alındı.

Bina kimlik belgesi sistemini eski binalarda da denetimini yapmak suretiyle hayata geçireceğiz. Tüm binalar da periyodik muayeneye tabi olacaklar. Yeşil bina modelini hayata geçirmek istiyoruz. Ahşap ve yerele özgü yapı teknolojilerini yaygınlaştıracağız.Önceliklendirme yapacağız. Her şehrimiz için ayrı bir proje hayata geçirilecek.

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Mesleki mesuliyet sigortasını zorunlu hale getireceğiz.

Afet sınıfına göre ihtiyaç duyulan her yerde güvenli ar-ge enstitüleri kuracağız.

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#Bakan Kurum#Ulusal Risk Kalkanı Modeli#Toplantı

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