ABD medyası muhalefeti mercek altına aldı! 'Akşener sürekli kaçma riski taşıyor'

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başlarken dünyada tüm gözler Türkiye'ye çevrildi. Uluslararası medya kuruluşları Türkiye'deki seçimler için farklı analizler yayınlarken ABD'nin önce gelen kuruluşlarından Bloomberg, Kılıçdaroğlu'nun 'rakip takımını' mercek altına aldı.

"BARİZ BİR ŞEKİLDE KARİZMADAN YOKSUN KIDEMLİ POLİTİKACI"

14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkacağını belirten gazete, Kılıçdaroğlu'nu "bariz bir şekilde karizma eksikliği olan kıdemli politikacı" olarak tanımladı.



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Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki 3 ismin, (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu) bu özelliğe kendisinden çok daha fazla sahip olduğunu öne süren Bloomberg, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın tam zıttı olduğunu ve sakinliği nedeni ile Gandi'ye benzetildiğini yazdı.

ABRAHAM LİNCOLN'U ÖRNEK VERDİLER

Analizin yazarı Bobby Ghosh, Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini bir arada tutmak için Gandi gibi başka bir tarihi figürün liderlik becerilerine ihtiyacı olacağını belirterek, İç Savaş sırasında Amerikan başkanı Abraham Lincoln tarafından yönetilen 'Rakipler Takımı'nı örnek verdi.



Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki isimlerin sıkı arkadaş olmadığını, hepsinin ayrı ayrı başkan olma umudu beslediğine dikkat çeken yazar muhalefetin verdiği en önemli taahhüdün 'parlamenter sisteme dönüş' olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

"Bu yerine getiremeyecekleri bir söz olabilir. Anayasayı kökten değiştirmek için Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını kazanması ve Millet İttifakı'nın mecliste yeterli çoğunluğu kazanması gerekecek. Bu olası değil. Yeni bir referandum için basit bir çoğunluk yeterli olacaktır ancak bu durumda Erdoğan ve AK Parti ile dişe diş mücadele etmeleri gerekecek"



AKŞENER SÜREKLİ BİR KAÇIŞ RİSKİ TAŞIYOR

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Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda rakip ekibinin hırslarından dolayı zorluklar yaşayabileceğini öne süren yazar, ideolojik farklara dikkat çekti ve "Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sosyal demokrat, Akşener milliyetçi ve Yavaş ise bir taraftan diğerine geçti. Destekçileri tarafından "Asena" olarak anılan Akşener, sürekli bir kaçış riski taşıyor. Daha Mart ayı başlarında, 6'lı masadan ayrıldı fakat daha sonra diğerleri tarafından ikna edilerek geri döndü." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda, popüler iki belediye başkanınınve Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması beklendiğini belirten yazar, "Bu, herhangi bir hükümet için alışılmadık, istikrarsız bir anlaşma. Onları yönetmek, selefinin izini silmek kadar zor olabilir." ifadelerini kullandı.