Gizli belgeler sızdırıldı ve sosyal medyada dağıldı! Biden yönetimi engellemeye çalıştı ancak başaramadı...

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı birinci yılını geride bıraktı. Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri almak için bahar aylarında büyük bir saldırı planladığı konuşulurken, ABD medyasının duyurduğu bir gelişme gündeme bomba gibi düştü.

ABD'nin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, Washington hükümetinin Ukrayna'nın hazırlandığı bahar saldırısına yardım etme planlarının Telegram üzerinden sızdırıldığını ve sosyal medyaya yayıldığını duyurdu.

PENTAGON: GÜVENLİK İHLALİ İNCELENİYOR

Savunma Bakanlığı 'güvenlik ihlalinin' değerlendirildiğini duyuruken, Pentagon Basın Sekreteri Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarına ilişkin raporların farkındayız ve Bakanlık bu konuyu inceliyor" açıklamasında bulundu.



Haberin Devamı

New York Times gazetesinin Twitter'dan yayıldığını duyurduğu gizli belgeler silah teslimatları, tabur güçleri gibi hassas konular hakkında çizelgeler ve ayrıntılar içeriyor.

Söz konusu belgelerdeki bilgilerin en az 5 haftalık olduğu ve en güncel tarihin 1 Mart olduğu öğrenildi.

"ÇOK GİZLİ" ETİKETİ TAŞIYAN BELGELER RUS YANLISI KANALLARDA YAYINLANDI

Gazete 'çok gizli' etiketi taşıyan belgelerin Rus yanlısı kanallarda hızla yayıldığına dikkat çekerken, söz konusu istihbaratlardan birinde 12 adet Ukrayna muharebe tugayının eğitim programlarının yer aldığını belirtti. Bu tugayların 9'u ABD ve NATO güçleri tarafından eğitiliyor.

Başka bir kritik belgede, ABD yapımı HIMARS roket sistemleri de dahil Ukrayna kontrolü altındaki mühimmatların detayları yer alıyor.



Silah teslimatları, askeri harcamalar ve saldırı planlarının yer aldığı ayrıntılı çizelgeleri içeren orijinal belgelerin nasıl sızdırıldığı ve sosyal medyaya nasıl düştüğü henüz bilnmiyor.

Haberin Devamı

Gazete Biden yönetiminin paylaşımları engellemeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını öne sürerken, söz konusu durum ABD için büyük bir güvenlik ihlali olarak yorumlandı.

YER VE ZAMAN BİLGİSİ YOK

Bugün ABD medyasında yer alan haberlerde sızdırılan bilgilerin Ukrayna'nın bahar ayında başlatmayı planladığı büyük saldırıya ilişkin yer ve zaman gibi önemli bilgileri barındırmadığı belirtildi.

Bazı askeri analistler ise söz konusu belgelerin Rusya tarafından yönetilen bir dezenformasyon kampanyasında değiştirilmiş gibi göründüğü konusunda uyarıda bulundu.



Haberin Devamı

ABD bir yıldır devam eden savaş boyunca Ukrayna'ya Rus askeri hatlarındaki komuta noktaları, mühimmat depoları ve diğer kilit noktalar hakkında bilgi sağladı.

ABD'nin sağladığı gerçek zamanlı istihbarat, Ukraynalıların Rus kuvvetlerini hedef almasına, üst düzey generalleri öldürmesine olanak sağlarken söz konusu sızıntı, savaş başladığından beri kamuoyuna duyurulan ilk Rus istihbaratı olarak kayıtlara geçti.