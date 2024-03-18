Son dakika: Bakan Fidan'dan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



SEÇİM ÇALIŞMALARI



Türkiye seçimlerde bir demokrasi şöleni yaşıyor. Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından bir tanesi. Alanda dinamik bir seçim var. Özellikle aday arkadaşlarıma destek olmak için gittiğim illerde büyük coşku var. AK Parti'nin büyük bir başarıyla seçimlerden çıkacağına inanıyorum. Var gücümüzle destek vermeye devam ediyoruz. Herkesin aday çıkarabilmesi demokrasi açısından dünyaya gösterilen bir marka, bir değer. Bu kadar çeşitliliğin olduğu başka bir atmosfer yok. Bu olayı çok değerli buluyorum. Ben vazife bir insanıyım. Bunu da elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Genel Merkez'in belirlediği bir koordinasyon var. Bakan arkadaşlarımız belli illere gidiyor. Biz de gidip destek veriyoruz. Halkımızın teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin seçim gündemi önemli. ABD vardı, Irak var. Önümüzdeki hafta Brüksel'e gideceğim. Onun haricinde ağırlıklı olarak seçim gündemi olacak.



IRAK'TAKİ GÖRÜŞMELER

PKK'YI 'YASAKLI ÖRGÜT' İLAN ETMELERİ ÇOK ÖNEMLİ



Terörle mücadelede Irak'taki hem arazideki, hem siyasetteki çalışmalarımız önem arz ediyor. Son 20 yıldır Irak zor zamanlardan geçti. Son 4-5 yıldır savaşsız belli miktarda normalleşmiş siyasetin gerekliliklerini yapabilecek duruma gelmiş durumda. Hükümetle uyum içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz. Irak halkına temel hizmetleri götürmede başarısız. PKK, Irak'taki karışıklıktan faydalanarak mevcudiyetini kalıcı hale getirmiş ve pozisyonunu genişletmiş. Arazide yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Bunun bir de stratejik yönünü çizerek Irak'ı bunun içerisine çekmek istiyoruz. PKK Irak ve Suriye'de başkalarının desteğiyle büyük yerler işgal ediyor. Bu durum Irak ve Suriye'ye fazla zarar veriyor. Bunu muhataplarımıza anlatıyoruz. Etkileyici bir argüman bu. Irak'taki bütün makamlarla geliştirdiğimiz ilişkilerle bu noktaya geldik. PKK'yı 'yasaklı örgüt' ilan ettiler. Irak'ta iktidarın bileşenleri var. Bunların aynı konuya destek vermeleri önemli. Biz sadece güvenlik eksenli değil ekonominin de enerjinin de içinde olduğu büyük bir ilişkiden söz ediyoruz. Ekonomik kalkınmayı esas alan bir ilişkiye girdiğinizde güvenlik sorunlarının ortadan kalkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza duyulan güven önemli.

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Onlarla yıllardır sürdürdüğümüz temas önemli. Bizim duruşumuz hiçbir zaman farklı olmadı. Hep aynı mesajı aynı niyetle verdik. Bunu gördüler. İllegalitenin olduğu yere büyük ekonomik yatırımların olmayacağını gördüler. Irak'ın buna ihtiyacı var. Ekonomik ve güvenlik boyutlarına İran da dahil olabilir. İran'la bir araya geldiğimizde Irak'ı ve terörü konuşuyoruz. Ama bölgesel kalkınma önemli. Aramızda devam eden bir ilişki mekanizması var. Bizi bunu daha kurumsallaştırmak istiyoruz. Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın ziyareti söz konusu. Ziyarete kadar belirli anlaşmaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız sadece güvenlik değil ekonomi, tarım, su gibi birçok alanda çalışıyoruz. Bu çerçeve anlaşmasının Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde imzalanması için uğraşıyoruz.



"BİZ PKK'YI YOK EDERKEN DOST ÜLKELERLE DÜŞMAN OLMAK İSTEMEYİZ"



Yürüyen istihbari işbirliğimiz var. Güvenlik ve terör eksenli işbirliğimiz var. Suriye ve Irak arasındaki terör geçişini önlemek için merkezi hükümetle çalıştık. Haşdi Şabi ile Sincar'a yönelik konuştuk. Amacımız Irak ve Suriye arasındaki sınır emniyetini sağlamak. Örgütün aradaki boşluğu kullanmaması lazım. Örgüt iki yerdeki gücünü bir araya getirerek sinerji yaratmak istiyor. Terör örgütünün kendisini içine gömdüğü yerlerde sıkıntımız var. Diplomasi yoluyla yapılacak şeyleri iyi yaparsanız kavgayı azaltırsınız. Süreci iyi yönetirseniz istihbaratınıza ve askerinize daha az iş düşer. Bizim amacımız ortaklarımızı terörle mücadelede ortak hareket etmek. Bu onların da çıkarına. Irak'ta herkes elektrik, yol, hastane, iyi eğitim istiyor. Koalisyona ciddi baskı yapıyorlar. Petrol açısından zengin bir ülke. Siyasiler kalkınmaya odaklanmak istiyorlar. Bu konuda bizden daha iyi bir örnek ve ortak olamaz. Bizim dış politika vizyonumuz önemli. Bölgede ortak refaha dayalı bir vizyon. Bunun olması için güvenlik sorunun ortadan kalkması lazım. Bizim için önemli olan Irak'ın onları tehlike görmesi. Biz PKK'yı yok ederken dost ülkelerle düşman olmak istemeyiz. Bizim önemsediğimiz şey örgüte sahip çıkmamaları ve destek vermemeleri. Süleymaniye konusunu ilk kez gündeme getirdiğimiz açıktan hiç isim kullanmadık.

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KYB'nin PKK ile ilişkisi bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal güvenlik tehdidi olmuştur. Biz bunu daha önce raporluyorduk. Bunun alenileştirilmesi ve farklı türlü yoldan gidilmesi gerekiyordu. Bizim istediğimiz Süleymaniye'deki yönetimin PKK ile ilişkisinin kesmesi. Ben PKK ile mücadele ederken onu da dost olarak görmek istiyorum. Süleymaniye önemli bir şehir. Örgütün Süleymaniye'deki varlığına destek vermekle kalmıyor. YPG'ye lojistik destek vermek için de Süleymaniye'yi bir masa olarak kullanıyorlar. 'ABD istiyor' diyorlar. Biz böyle bir mazeret kabul etmiyoruz. Baskımız devam edecek. Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın bu hatadan dönmesi lazım. Terör örgütüne bölgede yer yok. Bu örgütlerin kullanım ömrü bitmiştir. Biz bu zihinle bu aktörlere yaklaşıyoruz. İnşallah gereğini yaparlar. Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ben ne yapabilirim? Bir tedbir geliştireceğim. Bunu yüzüne söylüyorum. Biz şuradan bakıyoruz. Talep ettiğimiz bazı aksiyonlar var. Gerek tek taraflı gerek müşterek adımlar var. Biz bunlara bakıyoruz öncelikle. Geçmişte istihbarı çalışmamız oldu. Bunu askeri olarak nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Güvenliğin dışında çok madde var. Tarım, su, illegal göçle mücadele gibi çok fazla konu var masada.



HAŞDİ ŞABİ'NİN MUTABAKATA BAKIŞI



Haşdi Şabi artık Irak'ın bir gerçeği. Resmi olarak yasalarla sisteme entegre edilmiş bir yapı. DEAŞ'la mücadele esnasında Şii ulemanın çağrısıyla oluşmuş bir milis güçtü. Bir önceki hükümet döneminde resmi organa dönüştürüldü. Bu hükümet de maddi imkanlar artırdı. Silahlı bir Irak milis gücü. Masada onların olması önemli. Daha sonra hiçbir taraf bu anlaşmadan haberim yok demesin.



ABD İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM



ABD ile yaptığımız görüşmelerde gündeme gelen konu Irak'taki askeri birliklerle ilgili bir kaza olup olmaması meselesi. PKK'nın alanı kapatılırken, örgütün yöneticilerinin MİT tarafından elemine edilmesi olarak iki yönlü stratejik bir durum. YPG'ye olan desteği bizim için bir numaralı güvenlik sorunlarından biri. Biz bunu her platformda söylüyoruz. Bu bizim için kırmızı çizgi. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Obama döneminde başlayan bu politikanın kalıcı hale gelmesi onlar için de bizim için de sorun. PKK ile mücadele ederken daha büyük denklemlerin içerisine girmek istemiyoruz. Çekiniyoruz değil, girmek istemiyoruz. ABD'lilere bunu hep söylüyoruz. Bu bizim aramızda bir sorun alanı. Bunun kapatılması lazım. Biz operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bizim terörle mücadelede, Rusya'nın veya ABD'nin durduğu yerde sıkıntı yok. Bizim derdimiz biz bunu yapacağız ama sizle kötü olmak istemiyoruz. Şunu düşünüyorsanız 'Sizle oturmak istemiyoruz. Bölgede daha büyük güç olmanızı istemiyoruz'. O zaman bu başka bir klasman. ABD'de kendi içlerinde yürüyen bir süreç var.



"BENİM DÜŞMANIMI BESLERSEN BEN BUNA SESSİZ KALAMAM"



Çok aktörle bu konuyu konuştuk. Kimin hangi niyetle konuştuğunu biliyorum. DEAŞ'la mücadele stratejisi ehemmiyetini yitiren bir strateji. Biz konuları konuşmaya açığız. DEAŞ'la mücadelemizi yakından izleyenler bilir. DEAŞ tehdidinin hala var olduğuna ikna etmeye çalışan bir yapı var. Daha rasyonel düşünen bir kanat da var. DEAŞ'ın dışında bu ilişkiyi nasıl kullanırız diyenler var? ABD'nin hangi çıkarı için kullanırsanız kullanın, bunu Türkiye ile olan ilişkinin bozulmasından ortaya çıkacak zararı izole edecek bir menfaat olmayacak. Bunu iyi anlamanız gerekiyor. Biz bu konuda ciddiyiz. Biz Irak'ta, Suriye'de toprakları işgal etmek isteyen bir ülke değiliz. Sen benim düşmanımı beslersen ben buna sessiz kalamam. Senin de sessiz kalmadığın gibi. Ciddi ülkeler bunu anlarlar.