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Türkiye'nin hamleleri komşuda manşet... Yunan basınından dikkat çeken Mısır iddiası: Yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacak

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Türkiyenin hamleleri komşuda manşet... Yunan basınından dikkat çeken Mısır iddiası: Yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 14:00

Türkiye'nin uluslararası arenada attığı adımlar Yunan basının merceğinde. Türkiye'nin Afrika'daki hamlelerini mercek altına alan Ta Nea dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Mısır'ın kritik öneme sahip limanını Türkiye'ye satabileceğini veya kiralayabileceğini öne süren Yunan gazete 'Bu yeni bir ticaret ve lojistik merkezi oluşturarak burayı Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı haline getirmeye de yardımcı olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

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Mısır, içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle son dönemde mali yükünü hafifletmek için önemli bir adım attı: Başkent Kahire'nin yaklaşık 350 kilometre kuzeybatısında bulunan Ras El-Hikma bölgesini 22 milyar dolara Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattı.

Yunan Ta Nea gazetesi Mısır'ın içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çektiği haberinde dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

'Mısır İskenderiye limanını Türkiye'ye satacak mı?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan gazete bu hamlenin Türkiye'nin bölgedeki elini güçlendireceğini yazdı.

Türkiyenin hamleleri komşuda manşet... Yunan basınından dikkat çeken Mısır iddiası: Yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacak

'STRATEJİK BİR ADIM OLABİLİR'

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'İskenderiye'nin kiralanması, yeni bir ticaret ve lojistik merkezi oluşturarak burayı Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı haline getirmeye de yardımcı olabilir' diyen Ta Nea şu değerlendirmede bulundu;

'Bu, Mısır ile sınırlı kalmayıp Mısır'ın ötesine geçerek diğer Afrika ülkelerinde de yeni ticaret ve ekonomik fırsatlar yaratacaktır. Akdeniz bölgesinin önemli bir ticaret ve nakliye merkezi olan İskenderiye, lojistik hizmetler ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük potansiyele sahip stratejik bir konuma sahiptir. Hiç şüphe yok ki bu iş birliği, Türkiye'nin Afrika'daki ticari açılımı açısından stratejik bir adım olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlelerini mercek altına alan Ta Nea 'Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda 26 büyükelçilik açtığı Afrika kıtasında Türk iş adamlarının Afrika kıtasında üstlendiği projelerin toplam değerinin 85,5 milyar doları aştığını vurguladı' dedi.

Türkiye'nin bölgedeki etkisinin arttığının altının çizildiği yazıda şu değerlendirmeye yer verildi;

'Birkaç ay önce dünya toplumu, hem Somali'de hem de Cibuti'de büyük diplomatik ivme kazandıran Türk diplomasisinin etkinliği karşısında hayrete düşmüştü.'

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Kısa süre önce Somali, tarihi bir anlaşmayla Türkiye'ye önümüzdeki 10 yıl boyunca karasularını korsanlara, teröristlere, kaçak balıkçılara ve Etiyopya'dan gelen tehditlere karşı koruma ve donanmasını inşa etme, eğitme ve donatma yetkisi verdiğinin hatırlatıldığı yazıda ' Türk donanmasının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Basra Körfezi'nde kalıcı varlık kazanmaya başlamasını öngören bir Ankara planının devreye sokulduğu açık' ifadesine yer verildi.

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Türk silah endüstrisinin artan önemine de dikkat çekilen yazıda şu değerlendirmede bulunuldu;

'Bugün, Türkiye'nin askeri endüstrisi, giderek artan sayıda Afrika ülkesinden sipariş alıyor. Türkiye'de 2002 yılında 56 silah üreten firma varken, bugün 1500'ü aşkın firma var ve 100 binden fazla kişiye istihdam sağlanıyor.'

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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