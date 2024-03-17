Yunan basını Türk savunma sanayisinin başarısını yazdı: Savaş alanlarına damgasını vurdu

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Türk silah sanayisini mercek altına alan In.gr 'Türk savunma sanayisinin başarısı ve NATO'nun karşılaştığı zorluklar' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Türkiye'nin savunma sanayii üretimi askeri gücünü defalarca ortaya koydu' değerlendirmesinde bulunan In.gr Baykar'ın ürettiği SİHA'lara dikkat çekti.

'SAVAŞ ALANLARINA DAMGASINI VURDU'

Analizde 'Türk üretici Baykar'ın ürünü olan Bayraktar-TB2 insansız hava aracı, 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Ukrayna'da işgalci Rus ordusuna karşı yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışma Azerbaycan için oyunun kurallarını değiştiren bir olay oldu. Suriye, Kuzey Irak ve Libya savaş alanlarına damgasını vurdu' ifadelerine yer verildi.

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Bayraktar-TB2'ler Türkiye için bir ihracat başarı öyküsüdür' diyen In.gr artık NATO üyesi ülkelerin de bu silahı almak için talepte bulduğunu yazdı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Kısacası TB2, Türkiye savunma sanayisinde yeni bir dönemin en görünür işaretidir.'

'Türkiye'nin silah sistemlerine olan talep, Türkiye'nin uluslararası silah pazarlarında giderek daha önemli bir oyuncu olarak görüldüğünü gösteriyor' diyen Yunan gazete bunun da Ankara'nın küresel dış ve savunma politikasındaki stratejik konumunu güçlendirdiğinin altını çizdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias yakın tarihli bir röportajında sarf ettiği 'Türkiye ve Yunanistan'ın 1980'de nerede olduğuna, bizim ve Türkiye'nin bugün 2024'te nerede olduğumuza bakmamız gerekiyor. Türkiye ileriye doğru atılımlar yaparken, bizim geriye doğru adımlarımız var' sözlerini hatırlatan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Dendias'ın değerlendirmesi sadece doğru değil, aynı zamanda aydınlatıcıdır. 2022 yılında ilk kez dört Türk şirketi (Baykar, Aselsan, TAI ve Roketsan) en büyük 100 uluslararası silah üreticisi arasında yer aldı. Hem yerli hem de yabancı toplam silah satışlarından elde edilen toplam gelir, 2021'e göre %22 artışla 5,5 milyar ABD dolarına ulaştı. SIPRI'nin sıralamasında hiçbir Yunan şirketi yer almıyor.'

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Stratejik özerkliğe ulaşma hedefinin, Türk savunma sanayisinin giderek daha belirgin bir özelliği haline geldiğini belirten In.gr, 'Ankara yurt dışından tedariki sınırlandırırken yerel üretim kapasitesine odaklanıyor. Ülkenin yabancı ortaklara bağımlılığını azaltma çabası yalnızca teknolojik, lojistik ve inşaat düzeyini ilgilendirmiyor, aynı zamanda stratejik yaklaşımın bir parçası' dedi.

Türkiye'nin imza attığı bu başarıların NATO açısından zorluklar doğurduğunu öne süren Yunan gazete 'Türkiye'nin NATO ortakları açısından bu yeniden düzenleme, Ankara ile savunma iş birliğinin ilerletilmesi açısından stratejik zorluklar doğurmaktadır' dedi.

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'Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de silahlanma yarışı da hızlanıyor' diyen In.gr 'Türkiye'nin drone ihracat başarısı, Dışişleri Bakanlığı'nın yakın zamanda F-16 jetlerinin satışına onay vermesi ve Eurofighter jetlerinin Almanya ve İtalya tarafından satılması ihtimali sadece gelişmiş silah sistemleriyle ilgili değil. Bu sadece ticari işlemler de değil. Gelişmeler, NATO'nun birlikte çalışabilirliği, yani Türkiye'nin İttifak'ın askeri-endüstriyel sistemlerinde kalması açısından daha geniş bir bağlamda değerlendirilmelidir. Bu, Yunanistan da dahil olmak üzere hem maliyetleri hem de potansiyel fırsatları beraberinde getiriyor. Türkiye'nin NATO'ya katılımının devam etmesi İttifak'ın güvenlik çıkarları açısından merkezi öneme sahiptir' değerlendirmesinde bulundu.