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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu’ndan sert açıklama: 'Eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar
Bakan Çavuşoğlu, "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. 13 masum insanımızı katletti. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmayacak.
Bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK'nın katliamına karşı sessizler yada 'eğer' ve 'amalarla' geçiştirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
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