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GeriGündem Son dakika: Gara’da 13 şehit... Bakan Soylu’dan sert mesaj: Hesabı soruldu, sorulacak
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Haber Giriş: 14.02.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Gara’da 13 şehit... Bakan Soylu’dan sert mesaj: Hesabı soruldu, sorulacak

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Son dakika: Gara’da 13 şehit... Bakan Soylu’dan sert mesaj: Hesabı soruldu, sorulacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...’’ ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak’ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehir edildi.

Bunun üzerine hâlâ PKK’yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün...

Son dakika: Gara’da 13 şehit... Bakan Soylu’dan sert mesaj: Hesabı soruldu, sorulacak

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