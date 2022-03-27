Son dakika: Bakan Akar CNN TÜRK’te... İşte F-16 görüşmelerinde son durum

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doha Forumu'na katılmak üzere gediği Katar'ın başkentinde, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar burada CNN TÜRK'ten Büşra Arslantaş'ın sorularını yanıtladı.



Akar’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çok kısa bir zaman önce sayın Cumhurbaşkanımız da buraya gelmek suretiyle talimatlar verdiler. Yapılacak çalışmalarla daha da genişleyecek olan bir birlikten bahsediyoruz.

Dostluğumuzun, ortak geçmişimizin bir ifadesi olarak Türk ve Katarlı askerler çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet tarihimizin en yoğun dönemini yaşıyoruz TSK olarak.

Burada şimdi bu konularda yapılan çalışmalar birliklerin kendi alanlarında gelişmelerini sağlayan bir faaliyet. Bu faaliyetler hiçbir şekilde üçüncü ülkeler için tehdit değil.



Politikalarımızda paralellik devam ediyor. Kardeşçe gerçek bir müttefik olarak birbirimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bazı krizler oldu geçtiğimiz dönemde, o krizleri, o sıkıntıları beraber atlattık. NATO, Amerikalılar Afganistan'dan çekildi. Biz Katarlı kardeşlerimizle orada kalabileceğimiz yönünde çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya kadar geldi, sürüyor. Kardeşliğimiz sürecek, kimseye zararı söz konusu değil. Önümüzdeki dönem Dünya futbol şampiyonası yapılacak. Güvenlik konusunda Katar - Türkiye işbirliği devam etmekte.

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NATO LİDERLER ZİRVESİ



Zirve çok yoğun geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız heyete çok önemli bir konuşma yaptı. Önemli teklifler, talepler oldu. Bunların oradaki üyeler tarafından hassas şekilde takip edildiğinden de memnuniyet duyduk. Bizim etki ve ilgi alanımız genişlemiş bulunuyor. Saygın ve seçkin bir yere sahibiz. Zirvede ana konu Rusya - Ukrayna meselesi idi.



'UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'



İki ülke ile de ilişkilerimiz belli düzeyde gitmekte. Biz başlangıçtan itibaren de ülkelerin sınırlarına saygılıyız. Ukrayna'nın sınırlarına, egemenliğine saygılıyız. 2014'te geride Rusya tarafından Ukrayna'nın haksız şekilde ilhak edilmesini tanımadığımızı Cumhurbaşkanımız tüm ortamlarda tekrar ettiler.



Biz tamam ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama ilkelerimizi her ortamda dile getirmeye devam ediyoruz. Bir an evvel ateşkesin sağlanmasını istiyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız, Hem Rus hem Ukrayna liderini görüştürmek, barış ve istikrarın bölgeye sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor.



İki taraf da bu konuda kesin şekilde hayır demiyor görüşmeler için. Biz bu görüşmeyi teşvik ediyoruz, yapılması muhtemel görüşmeyi. Önümüzdeki dönemde görüşmelerin olabileceğini, temennimiz ateşkesin sağlanması.

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Gözden Kaçmasın Ukrayna - Rusya savaşında son durum Haberi görüntüle

Mariupol'de kritik durum var. Rusya ve Ukrayna tarafı ile sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz.



Sayın Cumhurbaşkanımız Brüksel'deki zirvede Macron ile görüşme yaptı. Bizim zaten ciddi temaslarımız var Ukrayna ve Rusya tarafı ile. Bizim orada 2 uçağımız var. Onlar maalesef insani yardım bıraktıktan sonra dönüşleri sırasında taarruzlar başladı, uçağımız kaldı. Herhangi bir yanlışlık olmaması bakımından emniyetli şekilde uçuş imkanı doğuncaya kadar uçakların orada kalması konusunda Rusya ve Ukrayna tarafı ile mutabık kaldık.

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR

Bu konuda çelişkili bilgiler ulaştı. Serseri mayınların bölgede olabileceğine dair bilgiler geldi. Arkadaşlarımız teyakkuz halinde. Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında. Bir ticari gemiden bir haber geldi böyle bir cisim görüldüğüne dair. Bölgeye SAS timi sevkedildi. Cisim olduğunu gördü, inceledi. Cismin eski bir mayın olduğunu tespit ettiler, incelememiz devam ediyor, tam olarak karar verilmedi. Kime ait, neye ait, hangisi bu... Onun incelemesi sürüyor. Mayın emniyetli bölgeye çekilnmek suretiyle mayın imha edildi. İstanbul Boğazı'nda şu anda herhangi bir olumsuzluk yok.

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'MONTRÖ SÖZLEŞMESİNİ UYGULUYORUZ'

Karadeniz'deki sükünet, istikrar ortamı devam ediyor. Karadeniz'de Montrö'nün herkes için yararlı olduğunu muhataplarımıza söylüyoruz.

SAMP-T'ler konusunda uzun süredir yaptığımız çalışmalar var. Bunun yeniden başlaması doğal. Biz vatanımızı uçak ve füzelere karşı korumak için uzun menzilli füze savunma sistemlerine ihtiyacımız var. Bizim Fransa ve İtalya ortak yapımı olan SAMP-T'ler için birlikte çalışacağımızı tabii ki söylüyoruz. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmeler bekliyoruz. Fransa ve İtalya önümüzdeki dönemde tavırları ile verecekler.

F-16'LARLA İLGİLİ SON DURUM

Müracaat yapıldı. ABD'li muhatabamızla yaptığımız görüşme oldu. Heyet gönderdiler. Heyetler arası görüşmeler yapıcı geçti. Sürecin kongre boyutu var. Çalışmaları takip ediyoruz.

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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

İki ülke olarak huzur içinde yaşamayı arzu ettiğimizi ifade ettik. Gerilim artırıcı eylemler ve söylemlerde bulunmamasını tekrar ettik. Yunanistan tarafından da benzer davranışları bekliyoruz. Barış, huzur, istikrar olsun istiyoruz. Önümüzdeki dönemde daha yapıcı bir yol izleyeceklerini bekliyoruz. Konularda derinlikler olduğu için uzmanlar konuşsun istedik. Uzmanlar Yunanistan'a gitti, daha sonra heyet Türkiye'ye geldi, daha sonra Yunanistan'a gidildi. Şimdi kendilerini Türkiye'ye beklediğimizi sayın Bakan'a ilettim. Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geldi. Burada tabii sadece savunma ve güvenlik konuşulmasın dedik. Ege, ve iki ülkenin tarihi geçmişi var. Biz komşumuz Yunanistan'la olumlu gelişmeler bekliyoruz.