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Son dakika! Bakan Akar ve komutanlardan Ege Ordu Komutanlığı'nda inceleme

#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#TSK
Son dakika Bakan Akar ve komutanlardan Ege Ordu Komutanlığında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile birlikte Ege Ordu Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor.

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Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile İzmir'e geldi. Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Ege Ordusu Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan, buradaki bilgiler kapsamında talimatlar veren Bakan Akar’ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Hulusi Akar#TSK

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