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Son dakika: Koronavirüste kâbusun yeni adı B.1.1.529... Aşılar etkisiz mi kalacak?
Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünyanın korktuğu oldu. Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs yine mutasyon geçirdi. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken DSÖ'den beklenen hamle geldi. Herkesin aklındaki 'aşılar etkisiz mi kalacak' sorusuna da flaş bir cevap geldi.
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
Ancak görünen o ki küresel vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta dünyanın uğraşması gereken tek sorun değil.
The Telegraph'ta yer alan habere göre, uzmanlar, varyantın, bazıları virüsü daha bulaşıcı hale getirebilecek veya aşıların etkinliğini zayıflatabilecek alışılmadık derecede yüksek mutasyon seviyesi nedeniyle alarm veriyor.
Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadar ki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika'da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.
AŞILAR ETKİSİZ Mİ KALACAK?
Gallagher'a göre, bu durum, orijinal virüse göre tasarlanan aşıların o kadar etkili olmayabileceği anlamına geliyor.
Öte yandan varyantın aşıları ne kadar etkisiz bırakacağı, daha güçlü olup olmadığı, Delta'dan daha hızlı yayılıp yayılmayacağı gibi büyük sorular, şu an için yanıtsız.
NU VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Virüsün Güney Afrika'da yayıldığına ilişkin işaretler var. Belki de ülkenin tüm bölgelerinde varyant yayılmış olabilir. Resmi rakamlara göre, Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana'da 59 yeni varyant vakası tespit edildi.
Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.