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GeriDünya Son dakika: Koronavirüste kâbusun yeni adı B.1.1.529... Aşılar etkisiz mi kalacak?
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 26 Kasım 2021 - 08:04 | 

Son dakika: Koronavirüste kâbusun yeni adı B.1.1.529... Aşılar etkisiz mi kalacak?

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs ile mücadele eden dünyanın korktuğu oldu. Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs yine mutasyon geçirdi. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken DSÖ'den beklenen hamle geldi. Herkesin aklındaki 'aşılar etkisiz mi kalacak' sorusuna da flaş bir cevap geldi.

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
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Virüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu. Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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Ancak görünen o ki küresel vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta dünyanın uğraşması gereken tek sorun değil.
4KÂBUSUN YENİ ADI: NU

KÂBUSUN YENİ ADI: NU

Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.
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The Telegraph'ta yer alan habere göre, uzmanlar, varyantın, bazıları virüsü daha bulaşıcı hale getirebilecek veya aşıların etkinliğini zayıflatabilecek alışılmadık derecede yüksek mutasyon seviyesi nedeniyle alarm veriyor.
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Bir uzman B.1.1.529 ismiyle tanımlanan yeni varyantı "şimdiye kadar gördüklerimizin en kötüsü" olarak tanımladı ve virüsün sahip olunan bağışıklıktan kurtulma potansiyelinin olduğuna dair bazı endişelerin olduğunu dile getirdi.
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Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadar ki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika'da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.
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BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, 'Bu şimdiye kadarki en fazla mutasyona sahip varyant. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüsten ciddi şekilde farklı' dedi.
9AŞILAR ETKİSİZ Mİ KALACAK

AŞILAR ETKİSİZ Mİ KALACAK?

Gallagher'a göre, bu durum, orijinal virüse göre tasarlanan aşıların o kadar etkili olmayabileceği anlamına geliyor.
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'Üstelik bazı mutasyonların virüsün yayılma yeteneğini de artırdığı biliniyor' diyen BBC muhabiri sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ancak şimdiye kadar kağıt üzerinde daha "kötü" görünen ancak yayılmayan varyantlar da olmuştu.'
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Öte yandan varyantın aşıları ne kadar etkisiz bırakacağı, daha güçlü olup olmadığı, Delta'dan daha hızlı yayılıp yayılmayacağı gibi büyük sorular, şu an için yanıtsız.
12DSÖ HAREKETE GEÇTİ

DSÖ HAREKETE GEÇTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) uzmanlar da Güney Afrika'daki durumu değerlendirmek için Cuma günü Güney Afrikalı yetkililerle buluşacak.
13NU VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ

NU VARYANTI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Virüsün Güney Afrika'da yayıldığına ilişkin işaretler var. Belki de ülkenin tüm bölgelerinde varyant yayılmış olabilir. Resmi rakamlara göre, Güney Afrika, Hong Kong ve Botswana'da 59 yeni varyant vakası tespit edildi.
14HÜKÜMET RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

HÜKÜMET RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bilim insanları bir süredir 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
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Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
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Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
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Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
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Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
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'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
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People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
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İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
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Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
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