Son dakika: Koronavirüste kâbusun yeni adı B.1.1.529... Aşılar etkisiz mi kalacak?

Bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadar ki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika'da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.