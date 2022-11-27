Son dakika... Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da sınır hattına hareket etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari / Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na giden Akar, buradan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

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Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

PENÇE KILIÇ HAREKÂT BÖLGESİNDE 3 ASKER ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 3 asker şehit olmuştu.

BAKAN AKAR, ŞEHİT HABERLERİNİN ARDINDAN HAREKAT MERKEZİNDE TOPLANTI YAPMIŞTI

Bakan Akar, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından dün akşam Konya'dan Ankara'ya dönmüş veTSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı yapmıştı.

MSB: ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI BU ALÇAKLARDAN SORUYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam yaptığı açıklamada terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik yapılan operasyonlarda iki günde 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuş ve "Şehitlerimizin hesabını alçaklardan soruyoruz ve sormaya da devam edeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın MSB: Şehitlerimizin hesabını bu alçaklardan soruyoruz Haberi Görüntüle

MSB: TERÖR HEDEFLERİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE VURULUYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan paylaşımda da "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!" denilmişti.