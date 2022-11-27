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MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruluyor

Güncelleme Tarihi:

#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Terör
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 12:07

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam ettiğini duyurdu.

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MSB, sosyal medya hesabından terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur."

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#Irak#Terör

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