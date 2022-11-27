MSB paylaştı! Terör hedefleri böyle vuruluyor

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MSB, sosyal medya hesabından terör hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu anların görüntülerini paylaştı.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz. Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkumdur."
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri ateş destek vasıtaları ile güçlü şekilde vuruluyor. Teröristlerden şehitlerimizin, masum evlatlarımızın hesabını sormaya devam ediyoruz! Teröristler kazdıkları hendeklere hayalleriyle birlikte gömülmeye mahkûmdur!#MSB pic.twitter.com/CqiwvJCVv0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2022