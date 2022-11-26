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Son dakika.. MSB'den acı haber: Pençe Kilit'te 2 asker şehit oldu

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#Pençe-Kilit#MSB#Şehit
Son dakika.. MSBden acı haber: Pençe Kilitte 2 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 20:16

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P.Uzm.Çvş. Eyyüp UĞURLU ve P.Söz.Er. Mehmet DEMİR şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

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#Pençe-Kilit#MSB#Şehit

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