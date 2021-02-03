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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum

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Son dakika... Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Almanya ile önümüzdeki günlerde savunma ve güvenlik konularında bazı somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum" dedi.

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı ile ilgili de konuşan Akar, ''Devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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