Son dakika... Bakan Akar: Önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacağını değerlendiriyorum

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısı ile ilgili de konuşan Akar, ''Devamı için Yunan komşularımızın Ankara'ya gelmelerini bekliyoruz. Diyaloğu sürdürmek suretiyle Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlere siyasi, barışçıl çözümler bulmayı umut ediyoruz. Bu konuda biz son derece istekliyiz. Bu sorunların çözülmesi için gerekli katkıları sağlamaya hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.