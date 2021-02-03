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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 03.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alman Savunma Bakanı: Türkiye önemli NATO müttefiki

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Alman Savunma Bakanı: Türkiye önemli NATO müttefiki
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Almanya’nın Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürücü girişimleri sürüyor.

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye ziyareti sonrasında bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer’in daveti üzerine dün Berlin’e günübirlik ziyarette bulundu.

Alman Savunma Bakanlığı, Kramp-Karrenbauer’in Türk konuğunu Bendlerblock diye bilinen bakanlık binası önünde karşılarken çekilmiş fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı.

Alman Bakan, Akar’ı Türkçe ‘Hoş geldiniz’ diye karşıladı. Kramp-Karrenbauer, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki durumu da ele aldıklarını belirtti ve “Umarım taraflar diyalog şansını kullanır. Almanya’yı ben burada bir arabulucu rolünde görüyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve öyle de kalacak” diye konuştu.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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