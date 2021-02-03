Alman Savunma Bakanı: Türkiye önemli NATO müttefiki

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye ziyareti sonrasında bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer’in daveti üzerine dün Berlin’e günübirlik ziyarette bulundu.

Alman Savunma Bakanlığı, Kramp-Karrenbauer’in Türk konuğunu Bendlerblock diye bilinen bakanlık binası önünde karşılarken çekilmiş fotoğraflarını Twitter’dan paylaştı.

Alman Bakan, Akar’ı Türkçe ‘Hoş geldiniz’ diye karşıladı. Kramp-Karrenbauer, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz’deki durumu da ele aldıklarını belirtti ve “Umarım taraflar diyalog şansını kullanır. Almanya’yı ben burada bir arabulucu rolünde görüyorum. Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve öyle de kalacak” diye konuştu.