Son dakika… Bahçeli: Bunlar iblisin çocukları…

Devlet Bahçeli açıklamalarından satır başları:



Teröristler Hatay’daki sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve yangınların sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihanetin çakallarıdır. Kimin çocukları oldukları esasen meçhul olan bu şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp yaktıkları kadar yakılmaları, dahası yaptıkları her türlü kötülük ve menfur eylemlerden dolayı hesaba çekilmeleri en acil hukuk ihtiyacıdır.



Tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek topraklarımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da hamd olsun sulayacak kanımız vardır.