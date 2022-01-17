Son dakika... Arnavutluk'a TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Arnavutluka 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştıkArnavutluk'a 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Kamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzakKamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzak#Dolandırıcılık
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı!#Youtube
Şehit uzman çavuş için büyük seferberlik Vali özel olarak teşekkür ettiŞehit uzman çavuş için büyük seferberlik! Vali özel olarak teşekkür etti#Hakkari
Çinin korkulu rüyası gerçek oldu İçeride çalışanlar varken mühürlediler...Çin'in korkulu rüyası gerçek oldu! İçeride çalışanlar varken mühürlediler...#Çin
Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'#Adalet Sara
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Arnavutluk'a TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#TOKİ
Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. "Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk" diyen Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

DEPREM HABERİNİ ALIR ALMAZ HAREKETE GEÇTİK

Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta gazeteye makale yazdıCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta gazeteye makale yazdıHaberi Görüntüle

DEPREMDEN SONRA BÖLGEYE YARDIMA İLK KOŞAN ÜLKENİN TÜRKİYE OLMASI ARAMIZDAKİ GÜÇLÜ DAYANIŞMANIN EN GÜZEL İSPATIDIR

Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık. 2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık, koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdik. Bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz. 

Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum: Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak düşüncesiyle her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye - Arnavutluk dostluğu devam edecektir. 

Haberin Devamı

Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından Laç kentinde depremzedeler için inşa edilen konutlardan birindeki örnek daireyi ziyaret etti

DOSTLARIMIZA DESTEK VERDİK, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ONLARLA PAYLAŞTIK

Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık. 

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutlukta... Yılın ilk yurt dışı ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta... Yılın ilk yurt dışı ziyaretiHaberi Görüntüle

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın örneklerinden biridir. Açılış törenine videokonferans bağlantısı ile katıldığım hastanenin ismini Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışı ile Türkiye - Arnavutluk dostluğu taçlandırıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ederim.

Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracak adımları atmak bizim elimizdedir.
Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

İnşa ettiğimiz deprem konutları ile bu bölgedeki 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz.
Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.
Son dakika... Arnavutluka TOKİ deprem konutları... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arnavutluk#TOKİ

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki