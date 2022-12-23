Son dakika: Arnavutköy'de lüks restoranın iskelesi çöktü! Denize düşen 4 kişi yaralandı

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Arnavutköy Caddesi'nde lüks bir restoranının iskelesi çöktü. Denize düşen 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün saat 21.00 sıralarında İlçemiz Bebek Arnavutköy Caddesindeki bir restoranda meydana gelen balkon çökmesi nedeniyle, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilerde hayati tehlikelerinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.