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Son dakika: Antalya'da korkutan deprem

#Deprem#Antalya#Büyüklük
Son dakika: Antalyada korkutan deprem

Son dakika haberine göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı depremin ardından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” mesajı paylaştı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.43'de, Antalya'nın Kemer ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 4.60 kilometre derinliğindeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

ANTALYA VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Kemer ilçemizde, saat 19.43'te 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar valiliğimize ulaşan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Antalyada korkutan deprem

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#Deprem#Antalya#Büyüklük

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