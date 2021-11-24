Son dakika: Ankara'ya kar sürprizi! Meteoroloji yeni raporu yayınladı: Aralık ayına kar yağışı ile girebiliriz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Aralık ayı sürpriz bir kar yağışı ile başlayabilir.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarında seyredecek ancak 29 Kasım pazartesi gününden itibaren yeniden düşecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

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1 Aralık çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

İşte Meteoroloji'nin son hava durumu raporu...

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji bugün için "Yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklamasını yapmıştı.

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Meteoroloji yarın beklenen kar yağışları için birçok kente sarı kodlu uyarıda bulundu.