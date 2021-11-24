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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 13:08 | 

Son dakika: Koronavirüse karşı devrim niteliğinde aşı... Sonuçlar şaşkına çevirdi

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ederken, umutla beklenen haber Almanya'dan geldi. 'Süper aşı' olarak da anılan çalışmanın ilk sonuçları yayınlandı. İşte dünyayı şaşkına çeviren sonuçlar...

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Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.
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5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.
3UMUTLA BEKLENEN HABER GELDİ

UMUTLA BEKLENEN HABER GELDİ

Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısından ilk sonuçlar geldi.
4İLK SONUÇLAR OLUMLU

İLK SONUÇLAR OLUMLU

Aynı habere göre, koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.
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Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.
6BIONTECHTEN 3.5 KAT DAHA FAZLA

BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA

Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin "SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, Pfizer/BioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.
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Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı.
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Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.
9T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI

T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI

İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor.
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İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.
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Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor.
12YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi.
13PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Peki Pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya Bill Gates'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.
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Fortune'da yer alan habere göre, Gates, koronavirüse bağlı ölümlerin 2022’nin ortasında çok düşük seviyelerde olmasını beklediğini söyledi.
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'Gelecek yılın ortasında tehlikeli varyantların ortaya çıkacağını sanmıyorum' diyen Gates, 2022'nin ortalarında Kovid-19'a bağlı ölüm ve enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip seviyesine ulaşacağına inandığını belirtti
16PANDEMİ BİTTİĞİNDE AŞI OLMAYA DEVAM EDECEK MİYİZ

PANDEMİ BİTTİĞİNDE AŞI OLMAYA DEVAM EDECEK MİYİZ?

Pek çok uzmana pandemiyi geride bırakıp endemik döneme girmek için geri sayıma geçmiş durumdayız. Peki pandemi sona erdiğinde aşı olmaya devam eecek miyiz?
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Milyonlarca kişinin aklındaki bu soruya yanıt Pfizer ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den geldi.
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BILD am Sonntag gazetesine konuşan Şahin, salgınla mücadelede aşının önemini belirtirken, her yıl bir doz hatırlatıcı aşıya ihtiyaç olabileceğini söyledi.
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BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci ise geçtiğimiz günlerde DW'ye yaptığı açıklamada 'Elbette birkaç yıl daha virüsle uğraşacağız' ifadesine yer vermiş ve koronavirüsün yıllar içinde nüfusun bazı gruplarının her yıl veya iki yılda bir aşılandığı gribe benzer bir virüse dönüşebileceğinin altını çizmişti.
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