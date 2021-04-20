MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ankara'da dev dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
GeriGündem Son dakika... Ankara'da dev dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'da dev dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 'Arsa Avcısı' operasyonunda 300 milyon liraya da el konuldu.

Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 'Arsa Avcısı' operasyonunda 300 milyon liraya da el konuldu.

Son dakika... Ankarada dev dolandırıcılık operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı

TRT Haber muhabiri operasyona ilişkin detayları anlattı:

Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünün 2 yıllık takibi sonucu bir operasyon gerçekleştirildi. 106 kişi gözaltına alındı. 106 kişinin mağdurları 300 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Mağdurları ikna etmek için devlet büyüklüklerinin isimlerini kullandıkları öğrenildi.

Son dakika... Ankarada dev dolandırıcılık operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı

Ayrıntılar geliyor...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi