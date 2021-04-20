Son dakika... Ankara'da dev dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da polisin 2 yıllık teknik ve fiziki takibi sonucunda, kamu arazilerinin satışını yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. 'Arsa Avcısı' operasyonunda 300 milyon liraya da el konuldu.

TRT Haber muhabiri operasyona ilişkin detayları anlattı:

Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünün 2 yıllık takibi sonucu bir operasyon gerçekleştirildi. 106 kişi gözaltına alındı. 106 kişinin mağdurları 300 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Mağdurları ikna etmek için devlet büyüklüklerinin isimlerini kullandıkları öğrenildi.

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