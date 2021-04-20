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Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA -
Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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İstanbul'da MİT ve Emniyet'in terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlendiği operasyonda eylem hazırlığında olduğu öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışması sonrası terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı şüphelilere yönelik 4 ilçede 8 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda örgütle bağlantı olduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirtilen yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı. 

Son dakika... İstanbulda MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı

Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika... İstanbulda MİT ve Emniyetten DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı

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