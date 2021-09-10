MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika! Ankara OSTİM'de yangın
GeriGündem Son dakika! Ankara OSTİM'de yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 10.09.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Son dakika! Ankara OSTİM'de yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberine göre, Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler çıkan yangına müdahale ediyor.

Yenimahalle OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 1242. Sokak'ta 186 numaradaki 2 katlı iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının çatıya ulaşmasının ardından diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi