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Son dakika: Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir.' açıklamasında bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir.