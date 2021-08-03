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Haber Giriş: 03.08.2021 - 09:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

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Son dakika: Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir.' açıklamasında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 33'ü eski askeri öğrenci, 5'i eski askeri personel, 2'si mahrem imam 40 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

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