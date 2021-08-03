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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... FETÖ operasyonu! 8 gözaltı var

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Son dakika... FETÖ operasyonu! 8 gözaltı var

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 15 kişi hakkında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY’ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.  

Operasyon ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.

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