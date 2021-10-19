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Son dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem! Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi

#Deprem#Antalya#İzmir
Son dakika: Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi

Son dakika haberine göre Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6 olduğu aktarıldı. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.

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Son dakika haberine göre Akdeniz'de 08.32'de 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya, İzmir, Denizli, Mersin ve çevresinde de hissedildi.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

AFAD'dan yapılan açıklamada "Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Geçmiş olsun Antalya. Kaş ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Deprem Antalya'nın yanı sıra Mersin, İzmir, Denizli ve çevresinde de hissedildi.

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Antalya açıklarında meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ise şu açıklamalarda bulundu:

Bu hareketlilik normal. Her yıl Akdeniz civarında çok sayıda depremle karşı karşıyayız. Bir kısmını hissediyoruz. 4.0 ve büyüklerinin sayısına baktığımızda oldukça fazla, bir deprem kuşağında olduğumuz açık. Akdeniz kuşağında yaşayan her ülke depreme hazırlıklı olmalı.

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