Son dakika... AK Partili Kurtulmuş'tan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Hafta Sonu programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE Mİ?

Seçim inşallah vaktinde, 2023'ün Haziran ayında yapılacak. Erken seçim iddiası her seçimden önce olan şeylerdir. Seçimler vaktinde gerçekleştirilecektir.

Her gün seçim olacakmış gibi çalışan bir partiyiz. Seçim kampanyaları için hazırlığımızı yapıyoruz.

Kampanya bir günde ortaya çıkan bir şey değil. Aylarca süren bir çalışmadır.

Seçim beyannamesi olacaktır. Bunların vakti zamanı geldiğinde AK Parti siyaset gündemine taşıyacaktır.

Teşkilatları en yakından tanıyan siyasetçilerden biriyim. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşkilatlarımız 2023 seçiminin hayati bir seçim olduğunun farkında. Özeleştiriyi iyi yapan bir siyasi hareketiz. Teşkilatlarımız heyecanlı. Cumhurbaşkanımızın gittiği illerde büyük bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Halkın ilgisi ve desteği devam ediyor.

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"HALKIN GÖNLÜNDEN DÜŞMEMEYİ BAŞARMAK GEREKİYOR"

Gönüllere girmeyen bir partinin 20 yıl iktidarda kalması mümkün değil. Halkın gönlünden düşmemeyi başarmak gerekiyor.

Gittiğimiz yerlerde STK'larla da bir araya geliyoruz. Eleştirilerin hepsini alıyoruz ve talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Halkı dinlemeyi çok iyi bilmek lazım. Samimi olmak çok önemli. Yasta sevinçte bir araya gelirseniz AK Parti gönülden düşmemeyi başaracaktır.

Siyasetçinin vazifesiyle bürokratların vazifesini karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanımız bu kadar koştururken, bunu sadece seçim olarak görmeyin.

Bürokratlar da buna ayak uydurmak zorundadır. Bürokrasinin labirentleri içinde kimse işleri savsaklamaya kalkmasın.

Bugün siyaset üzerinde vesayet yok. Vesayet sisteminin ortadan kalkması için ciddi adımlar atıldı.

İnsan hakları ve özgürlüklerde reformlar yaptık.

"DARBELER DÖNEMİ SONLANMIŞTIR"

Darbeler dönemi sonlanmıştır. Millet iradesi 15 Temmuz'da etkisini koymuştur.

Cumhurbaşkanının eşi başörtülü diye selam vermeyenlerin olduğu günleri unutmayın.

Milletin sözünün üstünde söz yoktur.

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SİYASETTE 'FESTİVAL' TARTIŞMASI

(Festivallerdeki yasaklar) Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'daki ziyaretimde bu soru soruldu. Bir şarkıcı Kürtçe şarkı söyleyecek diye konseri iptal edilmiş. Ama daha önce aynı şarkıcının bir konseri olmuş çok sayıda insan katılmış. Şivan Perver konser vermişti. Her zaman engelleri kaldırmış bir iktidarız. Okyanusları geçtik, kimse derece boğmaya kalkmasın.

"HALKLARIN KARDEŞLİĞİNİ SAVUNUYORUZ"

Bu meselede bir Türkiye'nin içi birde Türkiye'nin dışı var. Irak'ı görüyorsunuz. Bunları birileri kurcalıyor. Türk-Kürt... Fay hatlarını sürekli kaşıyan, emperyalizmin aracı olarak kullanan bir irade olduğunu görüyoruz. Halkların kardeşliğini savunuyoruz. Hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız.

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Anadili ana sütü gibi helaldir diyoruz. Dilleri, kültürleri zenginlik olarak görüyoruz.

Büyük adımlar atıldı bu noktada. Reform niteliğinde adımlar atılmıştır. Bu bir kültürel ve insani bir meseledir.

CEMEVLERİ İÇİN YENİ ADIM ATILACAK MI?

Alevilik, Sunnilik siyaseten halledebilecek bir mesele değildir. Siyasetin böyle bir görevi yoktur

Cemevlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde adımlar atılıyor.

Hepimiz aynı dinin mensuplarıyız. Kimse bu konularda ayrıştırıcı üslup içine girmemeli. Bu konu Türkiye'de ayrışma alanı olmamalı.

"GÜLŞEN İÇİN SÜREÇ HUKUKUN ALANIDIR"

Tutuklama kararı nasıl verildi, bu hukuki bir süreç. Herkes, özellikle toplumun önünde olanlar söyledikleri her söze ve davranıla dikkat etmesi lazım. Hiç kimsenin bir başka grubu kötülemek, şeytanlaştırmak hakkı yoktur. Herkesin ağzından çıkan lafa dikkat etmesi lazım.

EYT

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Çalışılıyor. Vakti zamanı gelince bununla ilgili açıklama yapılır.

TWITTER'DA TEK KELİME AKIMI

Belki demokrasi ve özgürlük olabilir. Tek kelime olacaksa o zaman demokrasi. Ben bunun kıymetini bilelim diye söylüyorum.

AHMET ŞIK'IN 'PARTİ KAPATMA' SÖZLERİ

İlk okuduğumda hakikaten hayret ettim ve çok üzüldüm. Türkiye'nin en büyük partisi, on milyonlarca insanın oy verdiği bir siyasi parti. Sen çıkıyorsun siyasi parti muamelesi yapmayacağız diyorsun. Bir tek idam edeceğiz dememiş. Bunlar demokrasiyi zehirleyen sözlerdir. Bunlar faşizan düşüncelerdir. Partileri kapatacak olan millettir. Yassıada mahkemelerini bekliyoruz, demediği kalmış.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN YAKALANMASI

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MİT'i ve Emniyeti tebrik ederim. Dün yakalandı. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok.

AF KONUSU GÜNDEMDE Mİ?

Geçmiş dönemde de af olarak değil de infaz erteleme şeklinde oldu. Hiçbir devletin vatandaşa karşı işlenen suçta affetme yetkisi olmamalıdır. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affeder ya da affetmez. Ancak gündemimizde af konusu bulunmuyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK'LILAR SÖZÜ

Böyle bir lafı Türkiye'nin 2. partisinin genel başkanının böyle bir açıklama yapması büyük bir talihsizlik.

Ayrıntılar geliyor...