Son dakika... Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe İstanbul uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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AKOM'DAN SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

İBB'den "İstanbulluların dikkatine" başlığıyla yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağını duyurdu.

İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama...

Halen ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 05.09.2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ilâ 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların Pazar ve Pazartesi günleri kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 08.09.2022 Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı illerimizde beklenen hava durumu şöyledir:

Ankara : Önümüzdeki hafta yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 17/28, Salı: 15/25, Çarşamba: 12/23

İstanbul: 06.09.2022 Salı gününe aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 21/27, Salı: 19/26, Çarşamba: 20/26

İzmir : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 22/32, Salı: 21/31, Çarşamba: 20/32

Konya : Yağış beklenmiyor.

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En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 19/29, Salı: 16/24, Çarşamba: 13/23

Sivas : Yağış beklenmiyor.

En düşük/En yüksek hava sıcaklıkları (°C): Pazartesi: 16/27, Salı: 12/23 Çarşamba: 7/23

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