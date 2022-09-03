Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılbaşından sonra yeni bir dönem

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Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine değinerek, “Halkımızın alım gücünü artırmaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Yılbaşında işçi, memur, emekliye yeni maaşlarındaki artışla ve sonrasında enflasyondaki düşüşle birlikte ekonomi anlamında da daha olumlu bir döneme girmiş olacağız” dedi.

LİSTELERİ İNCE ELEYİP SIK DOKUYUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “2023 seçimlerini kazanacağız. Herkes çalışmasını yapsın. Milletvekili adaylarını iyi belirleyelim. Kamuoyu çalışmaları yapalım. Listeler için 6 ay var. Listeleri ince eleyip, sık dokuyun” talimatını verdiği öğrenildi. Toplantıda bazı kurmaylar özellikle Anadolu illerinde teşkilatın listelerde yer almak istediğini söyleyip, bu yüzden ona göre bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Kurmaylar ayrıca, “Yeni isimler listede olacak. Yıpranmış isimler listede olmamalı. Listeler için daha iyi çalışmamız gerekiyor” diye konuştu. Sosyal medyadaki gündemin de değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar sosyal medyada kendilerini oyalayıp dursunlar, biz halkımızla bir arada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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PERİNÇEK YORUMU: İYİ DEMİŞSİN

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Hz. Muhammed’e yönelik sözleri de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in basın toplantısında Perinçek’in sözleriyle ilgili yaptığı açıklamaları anlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik’e, “İyi demişsin” diyerek Perinçek’in sözlerinin doğru olmadığına vurgu yaptı.

GENÇLERE YÖNELİK YOL HARİTASI

Toplantıda, AK Parti kurmaylarının ‘hassas’ bir seçim olarak değerlendirdiği 2023 seçimleri hazırlıkları kapsamında ilk kez oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç seçmene yönelik yapılacak çalışmalar da ele alındı. Bu kapsamda, AK Parti Gençlik Kolları’nın yaptığı sunumda, kapı kapı dolaşılarak gençlerle yüz yüze görüşmeler yapılacağı anlatıldı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2023 seçimlerine kadar 10 gençlik buluşması yapılacağı belirtilen sunumda, “Çalışmalara, belli illerde ve 189 ilçede, özellikle genç nüfusun fazla olduğu ilçelerde, ilk etapta buralara ağırlık verilecek. Çalışmalar 2 yaş grubuna ayrıldı. 17-22 ve 18-30 yaş orası olarak gruplandırılarak özel çalışmalar yapılacak. Gençlerin beklentileri ve şikâyetleri neler bunlar tek tek dinleniyor ve rapor hazırlanıyor” denildi.

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ÜNİVERSİTE ÖNLERİNE ‘ÜNİAK’ STANDI

Sunumda gençlerle ilgili çalışma anlatılırken 251 üniversite önüne ‘ÜNİAK’ stantları kurulacağı da belirtildi. Böylelikle daha çok gençle bir araya gelineceği ve özellikle şehre yeni gelen, okula yeni başlayan ve mezun olacak gençlere destek olunacağı anlatıldı. Ayrıca sunumda, “Sahada yapılan araştırmalarda ‘Ülkesinin çıkar ve menfaatlerini koruyacak kim var?’ diye sorduklarında gençler, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini veriyor” tespitleri yer aldı.

SEÇİMLERE HAZIRLANIN

Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Gençlik ve STK İstişare Toplantısı’na da ‘sürpriz’ bir şekilde katılmıştı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partili gençlere, ‘2023 seçimlerine hazırlanın’ talimatını verdiği öğrenildi.