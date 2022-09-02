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Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı açıklaması... Erdoğan: Öyle bir yetkisi yok, bu milleti aldatmak

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 13:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı açıklamasına tepki göstererek "Kendisine milletin verdiği yetki yok. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak" dedi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz.

'Gelince hepsini serbest bırakacağım' bu anlama gelmiyor mu. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak... Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir.

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(Ahmet Şık'ın parti kapatma sözleri) Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Gücü ne AK Parti'yi kapatmaya da ne de mahkum yetmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.

(Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyareti) Bay Kemal maalesef partisinin içindeki vekillere sahip değil. Kendi vekili kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiğini bilmiyor. TB2. TB3 nedir diye soruyor. Haberi yok. İHA hakkında dersini de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun'a uğrayıverdi.

Oğul Bush'un ABD'de başkan olduğu zamanda Türkiye'ye vermeleri gereken İHA'ları vermemişlerdi. O zaman Özdemir Bey çocukları ile beraber adımı attılar. İHA'ları üretmeye başladılar, arkasından SİHA'ları ürettiler. Şimdi de Akıncı'yı ürettiler. Samsun'da da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var.

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Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. BAYKAR başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. BAYKAR değil başkaları da birçok şeyler yapıyorlar. Devlet olarak biz de mühimmatları üreterek BAYKAR'a bu unsurları veren durumuna geldik. Türkiye şimdi yüzde 80'e çıktı milli üretim. Türkiye birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi.

(Yunanistan'ın S-300 tacizi) NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi. Silindi. Türkiye ile beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yunanistan'ın rahatsız olması Türkiye - NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Yunanistan'ın NATO içinde kıymeti harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü, Türkiye yoksa NATO güçlü değil.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Erdoğan

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