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İmamoğlu davası kararı... AK Partili Çelik: Partimize yönelik linç kampanyasını kınıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#AK Parti#Ekrem İmamoğlu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 17:22

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! AK Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!

"LİNÇ KAMPANYASINI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!

Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

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AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır.

"CUMHURBAŞKANIMIZI VE PARTİMİZİ HEDEF ALMALARINA MÜSAADE ETMEYİZ"

Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor. Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor.

Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir. Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz… Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!"

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#Ömer Çelik#AK Parti#Ekrem İmamoğlu

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