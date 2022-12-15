Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na yönelik mahkeme kararının ardından 6'lı masanın aday belirleme sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Attığımız her adımda üzerine bir tuğla ekliyoruz, acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve 6 liderin ortak iradesiyle bir metin ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 6 lider derken sadece 6 liderden ibaret bir şey değil. 6 liderin altında gerçekten güçlü kadrolar var. O kadrolarda akademisyenler var, emekli bürokrotlar, siyasiler, eski siyasiler var. Her birisi kendi alanında çalışıyor. Uzlaşılmayan konular varsa onlar liderlere intikal edecek" dedi.

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"EKREM BEY, BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey, Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Gideceğiz beraber bir temel atma var. Ne yaparlarsa yapsın kimse Ekrem Bey'i İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunu bütün İstanbullu kardeşlerimin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.