Son dakika... Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmamoğlu hakkında verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gözden Kaçmasın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası Haberi görüntüle

"HİÇBİR MAKAM, KİŞİ YA DA KURUM HAKİMLERE TALİMAT VEREMEZ"

Bakan Bozdağ, "Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını vicdani bir kanaatle oluştururlar, ona göre karar verirler. Hiçbir makam, kişi ya da kurum hakimlere emir veya talimat veremez, genelge gönderemez. Yargı yetkisi bağımsız hakimler ve mahkemeler tarafından kullanılmaktadır. Her olayda bakıyorsunuz muhataplara göre değerlendirmeler yapılıyor. Yargılama yapılırken muhatapların statüsüne göre bir yargılama yapılmaz. Hukuk önünde herkes eşittir. Yargı konuma bakmadan, kanuna delile, dosyaya bakarak vicdani kanaatle hükmünü oluşturur ve ona göre kararını açıklar" dedi.

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"KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK, NİHAİ KARAR SONRA ÇIKACAK"

Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Nihai karar sonra çıkacaktır. Sayın İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de hapis cezası vardır. Böyle bir algı oluşturmak doğru değildir. Şu anda bu yollar sonuna kadar açık ve sağlıklı işlemektedir. Bırakalım hukuk usulüne uygun işlesin. Adalet Bakanlığı olarak bizim görülen davalara müdahil olmamız söz konusu olamaz. Biz sadece hukukun sağlıklı işlemesi için üzerimize düzen vazife varsa onu yaparız. Türkiye'de yapılan değerlendirmeler hukukumuza da yargımıza da büyük zararlar vermektedir.