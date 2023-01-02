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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#MYK#Ömer Çelik
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 17:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

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İşte AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İlk devlet başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bugüne kadar bu devlete hizmet edenleri saygıyla anıyoruz. O zor şartlarda Atatürk ve arkadaşları hiç umutsuzluğa kapılmadan büyük devrimler gerçekleştirdiler.

Zorlukların bir kısmı içeriden bir kısmı dışarıdan kaynaklandı. En son bizim neslimizin gördüğü 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi en kirlilerinden biri olarak tarihe geçti. 

TBMM tüm dünyadaki meclislerden bir farkı vardır. 2 kere gazi olmuş bir Meclis'tir.

Cumhurbaşkanımızın, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde pek çok sessiz devrimler gerçekleştirildi.

Ayrıntılar geliyor...

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#AK Parti#MYK#Ömer Çelik

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