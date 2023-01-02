Orta gelirlilere yönelik konut kredisi Çarşamba günü açıklanıyor

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Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kredisine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 4 Ocak 2023 saat 10:00'da Ankara'da konut kredisi kampanyasının detayları paylaşılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.

Yapılan açıklama şöyle:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen orta gelirli ailelere yönelik konut kampanyasına ilişkin detayları 4 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacak ortak basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır.

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15 YIL VADE, FAİZ YÜZDE 1'İN ALTINDA OLMASI PLANLANIYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'e verdiği röportajda orta gelirlilere yönelik konu kredisi kampanyasının ipuçları ortaya çıkmıştı.

İşte o röportajın önemli detayları:

Bakanlığın gündeminde konuta erişimi kolaylaştıracak iki önemli proje var. İlki tarihi sosyal konut projesi... İlk etapta 250 bin konut, 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri dar gelirli vatandaşa sunuldu. İkinci önemli hamle ise orta gelirli için kampanya olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülen kampanyada son aşamaya gelindi. 81 ilde 100 bin konutu kapsaması beklenen kampanyada en büyük avantaj kredi faizleri olacak. Son dönemde artan fiyatların yanında, kredi imkânlarının sınırlandırılması, faiz oranlarının yüksekliği ve bankaların kredi taleplerine olumlu dönmemesi tüketicinin frene basmasına neden oldu. Edinilen bilgilere göre yeni kampanyada gelir grubuna göre kademeli faiz oranı uygulanması ve oranın yüzde 1’in altında olması planlanıyor. Vade için konuşulan süre ise 15 yıl. Bunun yanında ‘ödemesiz dönem’ sağlanarak tüketiciye zaman tanınması da masadaki planlar arasında. Kamu bankalarının yanında özel sektör de sürece destek olacak. Böylece faiz ve liste fiyatı daha da aşağıya inecek. Geçmiş yıllarda yapılan kampanyalara kıyasla en önemli fark ise gerçek ihtiyaç sahibinin hedeflenmesi. Bugüne kadar yapılan kampanyalarda ihtiyaç sahiplerinden çok yatırımcılar satış ofislerine koşmuştu. Yeni kampanyada bunu önlemek için katılım şartları da belirlenecek. Tıpkı sosyal konutta olduğu gibi evi olmayanların kampanyadan faydalanması sağlanacak.

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YENİ KAMPANYADA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

* Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü kulağı orta gelirliler için hazırlanan yeni kampanyada. Bu çalışmada son durum nedir?

Dar gelirli vatandaşlarımız için sosyal konut hamlesi başlatırken, şartları sağlayamayan orta gelirliler için de yeni bir çalışma yapmak istedik. Bu kampanyayı da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütüyoruz. Kampanya ile hem vatandaşın alım şartları iyileşecek, hem de üretimin artması için geliştiricilere finansal destek sağlanacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ana hedefimiz ilk evini alacak vatandaşlara avantaj sağlamak olacak. Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri ‘kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım’ diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız. Bugün geldiğimiz noktada sosyal konutla fiyat artışını durdurmayı başardık. Şimdi yeni kampanya ile bunu korumayı hedefliyoruz.

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‘FİYATLAR DÜŞECEK’

* Eylül ayında açıklanan 250 bin sosyal konuta 5 milyondan fazla talep geldi. Bu da uygun şartlar sağlanınca ne kadar talep olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda konut sayısını arttırmayı planlıyor musunuz?

Milletimiz bu projeye büyük bir teveccüh gösterdi. 81 ilimizde, ilçelerimizde, 2023-2028 periyodunda tam 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 50 bin işyerini milletimize sunuyoruz. Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 170 bin konut yapıldı. 2030’a kadar hedef 2 milyon sosyal konutu vatandaşlara ulaştırmak. Dar gelirli olup da ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar üretmeye devam edeceğiz. Yeni proje ve paketler bir bir devreye girecek. Üstelik bu büyük yatırım kira ve konut fiyatlarını da en hızlı şekilde düşürecek. Bu düşüşü gözlemliyoruz. Üretimi hızlandıracak hamlelerle arzı arttıracağız ve bu yolla da fiyatlar gerileyecek.