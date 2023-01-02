Erdoğan 'Cumhuriyet tarihinin rekoru' diyerek açıkladı: 2022'de ihracat yüzde 12,9 arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Şişli'deki bir otelde düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe yer aldı.

"TÜRKİYE'NİN KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİREN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece 2021 yılında, yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat tek başına bu tarihi büyüme oranına 5,3 puanlık katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl da istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde 2022'nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2'lik bir büyüme kaybettik. Bu büyümenin de yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatımız üreten, ekonomimizin itici gücü olmaya devam ediyor. 2022 yılı birinci çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi 3.5 milyon ilave istihdama kavuştu. Yakaladığımız istihdam seviyesine, sanayi sektörünün katkısı 1 milyonu geçti. Bu rakamlar, üretim ve ihracattaki güçlü performansın ekonomimize ne derece olumlu yansıdığına işaret ediyor. Dünyanın ciddi siyasi ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde, yatırımları kesintisiz sürdürmek, istihdamı 31 buçuk milyona çıkarmak, üretimde söz sahibi olmak, artan belirsizliklere rağmen ihracatı yükselterek devam ettirmek, katma değer ve marka oluşturmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak. Tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. Bu tablo Türkiye'nin artık krizlerin altında ezilen değil krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

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"CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU"

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Erdoğan, "İhracatımızın her ay rekor üstüne rekor kırarak, bugünlere gelişini hep birlikte adım adım takip ettik. Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihimizin rekorudur. Bu ihracat rakamının ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu başarıya ulaşılmasında emeği geçen, işçisinden, mühendisine, üreticisinden pazarlamacısına, lojistikçisinden dağıtıcısına kadar her kademedeki ihracatçılarımızı canı gönülden şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bundan sonra hedefimiz, Türkiye'nin dünyanın en çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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"İHRACATIMIZI 7 KAT ARTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamdolsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2022 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. Daha da önemlisi 2022 yılı ocak-kasım dönemi itibariyle ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde bir milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız beşten yirmi dörde yükseldi. Artık ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. En önemli ticari ortağımız Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızın yüzde 12 oranında artış kaybetmesi ayrıca önemlidir. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne verdiğimiz dış ticaret fazlası net 10 milyar doların üzerine çıktı. Bunun yanında ihracatımız, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,3 Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17,1. Avrupa Birliği dışı- Avrupa ülkelerine yüzde 16, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 9,8 oranında arttı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin şekilde kullanmaya başladık. Ey gayri milliler, burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu" diye konuştu.

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"DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YEŞİL DÖNÜŞÜM MÜJDESİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı. Hizmet ticaretinde de dünyadaki konumumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Hizmet ihracatımızı yirmi yılda 14 milyar dolar seviyesinden önceki sene itibariyle 61,4 milyar dolar seviyesine çıkarmıştık. Geçtiğimiz sene hizmet ihracatımız içinde tam bir yükseliş oldu. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı, 76,4 milyar dolara yükselttik. Yılsonu gerçekleşmesi itibariyle hizmet ihracatımızın hedefimiz olan 85 milyar doların da üzerine çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu başarı hikayesiyle hamdolsun 350 milyar dolara ulaşan büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte oluşturduk. Bir önceki buluşmamızda sizlerle 2022 yılında hayata geçirmeyi planladığımız projelerin stratejileri de paylaşmıştık. Aradan geçen bir yılın ardından bugün verdiğimiz tüm sözleri hayata geçirmiş olmanın memnuniyetiyle sizlerin karşısında bulunuyoruz. Mustafa Bey, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına alınmasını istedi. Ben de şimdi buradan bakanıma talimat veriyorum. Bunu inşallah hayata geçirelim" dedi.

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"İHRACATI GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN SERMAYESİ 6 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve teminat sorunlarını çözmeyi hedefleyen, İhracatı geliştirme anonim şirketini de mart ayı başında biliyorsunuz faaliyete geçirdik. Mart ayından beri şirketimiz vasıtasıyla 5 bin 500'e yakın ihracatçımıza 20 milyar lira ihracat kredisi kefaleti sağladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında, bu şirketin sermaye yapısını, 20 bankanın ortaklığıyla daha çok sayıda ihracatçımıza, finansman imkanı sağlamak için hem çeşitlendirdik, hem de güçlendirdik. Ocak ayı sonuna kadar tamamlanacak sermaye artırımlarının ardından başlangıçta 1,4 milyar lira sermayeyle kurduğumuz İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermayesi 6 milyar liraya yaklaşacak. Bu sayede ihracatçılarımızın, şirketin kefaletiyle ulaşabilecekleri kredi hacmi, potansiyeli 122 milyar lirayı aşacak. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. İhracatçılarımız için finansmana erişim kadar bu finansmanın maliyetinin de önemli olduğunu biliyoruz. Kefalet kolaylığı yanında ihracatçılarımızın piyasa şartlarında en uygun maliyetle kredi alabilmelerini sağlamak için yine aynı şirket bünyesinde yeni bir uygulama başlattık. Kredi ihtiyacı olan ihracatçının talebi şirketin ortağı 20 bankanın tamamına teknoloji imkanlarla anında iletilerek en uygun şartları sunan bankaya süratle ulaşabilmesi temin edilecek" diye konuştu.

"SAĞLIKTA HEDEF 5 MİLYAR DOLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık, spor, eğitim, fuar, film, yazılım ve lojistik gibi birçok hizmet sektörünü kapsayan destek paketimizi Nisan 2022'de kamuoyuna açıkladık. Hizmet ihracatı yapan sağlık kuruluşlarımız ile aracı ve işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini verdiğimiz desteklerle, geliştirdik, çeşitlendik. Amacımız halen 90 milyar dolar civarında olan uluslararası sağlık hizmetleri pazarından en büyük payı alarak ülkemizi önce bölgesinin, sonra dünyanın sağlık üssü konumuna getirmektir. Bu çalışmalarımız sayesinde 2021'de 1,7 milyar dolara ulaşan sağlık hizmetleri ihracatımız, 2022'de 2 milyar doları yakalayacak bir yere doğru gidiyor. Artık bu alandaki hedefimizi 2023 için 5 milyar dolar olarak belirliyoruz. Bugün Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dizi ihracatında ikinci sıradadır. Türk dizileri Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar oldukça geniş bir coğrafyada 160'tan fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciyle buluşuyor" ifadelerini kullandı.

FUAR MERKEZİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim ve özel öğretim kurumlarımızın eğitim ihracatı pazarına girişiyle markalaşma süreçlerini yakından takip ediyoruz. Kurumlarımız arasında tesis edilen işbirliği sayesinde uluslararası öğrencilerden elde edilen hizmet ihracatı gelirimizi inşallah bu yıl 2 milyar dolara çıkaracağız. Ülkemizin fuarcılıkta, marka haline gelmesi ve lider ülkelerden biri olması amacıyla İstanbul'a şehrimize yakışan bir fuar alanı kazandırma sözü vermiştik. Hemen kolları sıvayarak 208 bin metrekaresi açık ve 225 bin metrekaresi kapalı olmak üzere büyüklüğü toplam 433 bin metrekareye ulaşacak bir fuar alanın yapımına başladık. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin de yönetiminde yer alacağı yeni bir yapılanmayla, ülkemizin uluslararası fuarcılık hizmetlerindeki rekabet gücünü arttırmakta kararlıyız. Dünyanın hizmet ihracatında önde gelen her ülkesi gibi Türkiye'de de lojistik ve taşımacılık sektörü ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Burada fuar nerede olacak diye merak edenleriniz de olabilir. Evet inşallah havalimanının yanındaki merkezde, inşallah bu havalimanının yanında, Atatürk Havalimanı'nın yanında, bu fuar merkezini böylece gerçekleştirmiş olacağız. İstanbul'un bir ucundan bir diğer ucuna gitmek gibi bir sıkıntının içinde olmayacağız. Şehrin merkezinde böyle bir fuara kavuşmuş olacağız. İstanbul'umuza, ülkemize hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

"LOJİSTİK İMKAN VE KABİLİYETLERİMİZİ SINIR ÖTESİNE TAŞIMAYI PLANLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, lojistik ve taşımacılık sektörü için ayrı bir düzenlemeye gittiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lojistik, dağıtım ağları sayesinde yurt içinde sahip olduğumuz lojistik, imkan ve kabiliyetlerimizi, sınır ötesine taşımayı planlıyoruz. Ancak bu şekilde ülkemizin tedarik zincirlerinde yaşanacak herhangi bir olumsuzluktan etkilenmesini önleyebilir ve lojistik sektöründeki, hizmet ihracatımızı artırabiliriz. Bilişim, hem dijital dönüşümü hızlandıran hem de dünyadaki değişimden etkilenen genç ve dinamik bir sektördür. İthal girdi oranının ve başlangıç sermayesinin düşüklüğüne karşılık katma değeri yüksek bir sektör olan bilişim, lojistikten sağlığa, perakendeden, elektronik ticarete oyun ve uzay teknolojide geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Yenilikçilik temelinde büyüyecek uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek milyar dolarlık değerlemeye ulaşabilecek girişimleri teşvik etmek için bilişimin yıldızları programını oluşturduk. Geçtiğimiz yıl ihracatının 2,5 milyar doları bulması beklenen bilişim sektöründe 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirlediler. İhracatımızı arttırmak amacıyla 2022'nin Ağustos ve Eylül aylarında verdiğimiz destekler kapsamında mal ve hizmet ihracatlarımızla 4,5 milyar liranın üzerinde ödeme yaptık. Bu desteklere ilişkin 2023 yılı bütçemizi de 10,3 milyar liraya çıkardık. Dünyanın önemli sektörlerinden birinde faaliyet gösteren teknik müşavirlik firmalarımızı, mevcut desteklerle güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca müteahhitlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla proje üstlenebilmelerini sağlamak için karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik ticari diplomasi faaliyetlerimizi de arttıracağız" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yerli X-Ray araç ve konteyner tarama sistemini İzmir Alsancak Limanı'nda hizmete aldıklarını ve verilen tüm sözlerin hayata geçirildiğini dile getirdi.

"BU MÜCADELEYİ YARIN DEĞİL HEMEN ŞİMDİ ANLAYIŞIYLA VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pek çok tarihi dönüm noktasının sembolü olan 2023'te Türkiye Yüzyılı için milletimizden son defa, seçime geliyoruz ya, onun için söylüyorum. Bir destek isterken işte bu hissiyatla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılını açıklarken ne dedik? Doğ Ey Güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil hemen şimdi. 2023'te güçlü bir Türkiye için, güçlü bir ekonomi için ülkemizin müreffeh yarınlara taşımak için pek çok yeni projeyle ihracatımızı arttırmak için beraber çalışacağız. Bu mücadeleyi de yarın değil hemen şimdi anlayışıyla vereceğiz. Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın tamamı gibi Türkiye Yüzyılını da milletimizin gönülden benimseyerek zirveye taşıyacağından şüphe duymuyorum" dedi.

BAKAN NEBATİ: HEDEFİMİZ DÜNYANIN İLK 10 İHRACATÇISI ARASINDA YER ALMAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz, dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır" dedi.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Ekonomi Modelimiz öncülüğünde istihdam oluşturarak üretmeye ve dünyanın dört bir yanına İhracat yapmaya devam ediyoruz. 2022 yılının her ayında ihracat rekorları kırarak yıl genelinde Orta Vadeli Program tahminiyle uyumlu şekilde 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefimiz dünyanın ilk 10 ihracatçısı arasında yer almaktır. 2023 yılında da daha fazla yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümeye; vatandaş odaklı yaklaşımımızla ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.