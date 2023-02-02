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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten konsoloslukların kapatılmasına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#Konsolosluk#AK Parti
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten konsoloslukların kapatılmasına tepki: Bu sorumsuzluk kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 17:01

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların geçici olarak kapatılmasına tepki göstererek "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez" mesajını paylaştı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

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Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.

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#Ömer Çelik#Konsolosluk#AK Parti

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