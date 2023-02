İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı! CNN TÜRK'te Nihat Uludağ detayları anlattı

Haberin Devamı

Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

BAKAN SOYLU: YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATMANIN EŞİĞİNDE OLMUŞLARDIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Türkiye'de bazı büyükelçiliklerin ve konsoloslukların güvenlik gerekçesiyle geçici süreyle kapatılmasına ilişkin, "60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde, 51 milyon turistin geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır" dedi.

BAKAN SOYLU'NUNAÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ayrıntıları aktardı:

Hollanda ardından Almanya, Fransa, Belçika ve en son İngiltere güvenlik gerekçesiyle konsoloslarını kapattıklarını duyurdular ama tabi gerekçe ne? Güvenlik. Güvenlik gerekçesi nedeniyle yapılan operasyon ne? İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Kocaeli'nde DEAŞ terör örgütlerine yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi ve 15 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı. Bunların arasında yardım yataklık yapan, lojistik sağlayan da vardı ama çıkarıldıkları mahkemece bu DEAŞ'lı teröristin 5 tanesi tutuklanarak cezaevine gitti.

Yani Süleyman Soylu da sabah açıklamasında, 'Türkiye'ye yönelik psikolojik bir harekat yapılıyor aslında' dedi. Peki niye öyle dedi diye biz araştırdık, soruşturduk. Gerçekten de öyle. Çünkü Türkiye DEAŞ terör örgütüyle yeni bir mücadele yapmıyor. Aylardır, yıllardır hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında gece-gündüz operasyonlarına devam ediyor.

"BU MÜCADELE ZATEN SÜRÜYOR"

Biz DEAŞ'a yönelik geçen yapılan operasyonların istatistiğini bir grafik haline getirdik. 2022 yılında DEAŞ terör örgütüne 1042 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş. Ve ne kadar DEAŞ'lı terörist yakalanmış 1981 DEAŞ'lı terörist ellerinde silahlarıyla, mühimmatlarıyla kıskıvrak yakalanmış. 2023 yılına bakarsan 80 operasyon yapılmış ve 127 kişi alınmış. Geçen hafta yapılan ve 15 kişinin gözaltına alınan operasyonda 127'den eksi 15 diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu mücadele zaten sürüyor.

Yapılması çok aslında senkronize ve organize bir hareket gibi gerçekten de görünüyor. Bakar mısınız... DEAŞ terör örgütünden 2022'de ne alınmış? 14 tabanca, 3 tüfek ve 590 mühimmat ele geçirilmiş.

"TURİSTLER TÜRKİYE'Yİ VE İSTANBUL'U GÜVENLİ BULUYOR, BİR SIKINTI YOK

Kritik nokta şu; Konsolosluklar ne zaman güvenlik gerekçeleri nedeniyle kapatma kararı alıyorlar? İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı; 'Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 36'sı İstanbul'a geldi' dedi. Yani ne kadar bir sayı ediyor bu? 16 milyon 18 bin 726 turist 2022 senesinde Türkiye'ye geldi ve rekor bir ziyaret aslında. Nereden geldi bu turistler? Rusya, Almanya, İran, ABD ve İngiltere'den geldiler. Aslında turistler Türkiye'yi ve İstanbul'u güvenli buluyorlar, bir sıkıntı yok. Ciddi anlamda gerçekten bir sıkıntı yok.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN KİŞİLERİ KORKUTMAK AMAÇLI MI?

Şu anki aşamada baktığınız zaman bir korku empozisini yaymaya yönelik gibi görünüyor. Zincirleme, peş peşe kararlar, ardından ardı ardına alınan kararlar... Yani 15 DEAŞ'lı terörist yakalanmış. Normal... Zaten DEAŞ terör örgütüne ait her hafta, her ay düzenli operasyon yapılıyor. Çünkü Türkiye hem yurt içinde hem yurt dışında DEAŞ'la müthiş bir mücadele sergiliyor. Dolayısıyla bu operasyonların yapılması da son derece normal.

Burada önemli bir detay daha var. Hani bir yandan Türkiye'nin turizmde rekor kırması, konsolosluk binaların kapatması ama daha önemli bir şey var. Onu da yine Süleyman Soylu sabah açıklamasında ipuçlarını verdi. 'Bir istihbarat elemanı birkaç kişiye elemanlık teklif etti. Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı bir ülkeye istihbarat verdi ve Türkiye o kişiyi biliyor' diyor. Bu Türkiye'nin komplike psikolojik harp de siyasal argümanları olur, en önemlisi istihbarat birimleri olur.

"YENİ BİR İSTİHBARAT SAVAŞI VAR"

Özellikle son yıllarda Türkiye biliyorsunuz İran'lı muhaliflerin kaçırılmasıyla alakalı İran'lı casusluk şebekeleri çökertildi. Daha sonra Filistin'li öğrencileri takip eden ve onlara karşı hamle yapan MOSSAD casusları çökertildi. Ve daha sonra Türkiye aleyhinde bilgi toplayan Yunanistan'a çalışan casuslar tespit edildi. Buradan anlıyoruz ki; aslında yeni bir istihbarat savaşı var. Biz eskiden, mesleğe yeni başladığımız yıllarda; Türkiye ajanlar ve casuslar merkez üssü haline geldi' derdik. Gerçekten de... Çünkü Türkiye'yi bir takım psikolojik harp yapmak isteyen kişiler önce istihbaratı alır, istihbaratı ele geçirir ve istihbarata karşı koyamaz bir hale geldiği andan itibaren değişik sikolojik harp taktikleri de uygulayarak sokakları da karıştırabilirsiniz.

AVRUPA, 'TÜRKİYE'DE ÇOK CİDDİ SIKINTILAR VAR' MESAJI MI VERMEK İSTİYOR?

Türkiye gerçekten de müthiş bir hoşgörü yürütüyor. Bu anlamda yakalanan 15 DEAŞ'lı teröristte çok ciddi mühimmat yok ama konsolosluklarını zincirleme, takip ederek dünyada bir korku ve paniğe, 'Türkiye'ye gitmeyin, orada güvenlik sorunu var' imajı çizere bu işlemi yapılmasını aslında işi çok manidar buluyorum. Ne zaman yapıyor bu açıklamayı? Türkiye 2023 yılında turizm alanında rekor kırdığı döneme denk getiriyor. 2023'te de Türkiye'nin turizm açısından büyük bir hedefi, büyük bir mücadelesi var.

"TÜRKİYE İLE İLGİLİ BİR KORKU EMPOZİSİ"

Dolayısıyla bu karşılıklı yapılmış ve gerçekten de Türkiye'ye yapılmış psikolojik harp gibi görünüyor. Biz araştırdık, bulduk. 1042 operasyon yapılmış, 1981 kişi zaten gözaltına alınmış. 2022 yılında da aslında bu operasyonlar devam ediyordu. Sürekli yakalamalar devam ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında 7 gün 24 saat aralıksız bu operasyonlar sürüyor. Çünkü, Türkiye terör örgütlerinin maalesef hedefi konumunda. Ama buna rağmen yapılan hem istihbarat teknikleriyle hem güvenlik tedbirleriyle bunların başarılı olması engelleniyor.

AVRUPA ülkelerinin tamamını inceleseniz bu kadar terörist yakalayamamışlardır, tamamını incelediğinizde. Türkiye'de müthiş bir başarı var aslında. Dolayısıyla bir yandan istihbarat elemanlarının Türkiye'ye gönderilmesi bir yandan Türkiye'de istihbarat elemanı devşirilmesi, Türkiye aleyhine istihbarat toplanması diğer taraftan 15 DEAŞ'lı teröristin Türkiye'ye gönderilmesi ve senkronize ve organize bir şekilde sanki büyük bir güvenlik kaygısı varmış gibi konsoloslukları güvenlik nedeniyle kapatılması Türkiye aleyhinde psikolojik bir harp gibi görünüyor. Türkiye ile ilgili bir korku empozisi gibi görünüyor.