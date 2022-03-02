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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Montrö Sözleşmesi uygulanacak

#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#ANKARA
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Montrö Sözleşmesi uygulanacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını belirtti. AK Partili Çelik ayrıca kriz sürecinde Türkiye'nin diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu belirtirken, 'Bütün haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız.' dedi.

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Çelik’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanımızın Ukrayna  ile ilgili yoğun bir mesaisi var. Bugün de görüşmeler olacak. Haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız. Tarafımız prensiplere dayanıyor. Meşru egemen devletin egemenlik haklarının gasp edilmesine karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün hedef alınmasına karşıyız.

Türkiye'nin diplomatik olarak anahtar olmasının altı çizilmiştir. Buna destek verilmediğini görüyoruz. Türkiye'nin bütün taraflarla konuşabildiğini ifade ediyorlar. Barış için müttefiklerimiz Türkiye'ye destek vermediğini görüyoruz. Biz hem batı ile hem doğu ile görüşebilen bir ülkeyiz.

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Cumhurbaşkanımız işgale ve darbeye karşıyız derken ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın zarar görmesini istemeyiz diyor. Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri ateşkesin sağlanmasına yöneliktir. Şimdiye kadar Türkiye BM kararlarına katılmıştır. Türkiye bunu kendi açısından değerlendirecektir.

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Bizim ülkemizde de marjinal gruplar Ukraynalı göçmenler ile ilgili olarak ahlaksız yaklaşımlarda bulunuyor. Herkesin üslübuna dikkat etmesinde büyük fayda var.

Rusya’nın müzakere masasına oyalama masası olarak görmeyeceğini düşünüyoruz.

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MONTRÖ ANLAŞMASI VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti kurumları bunu savaş olarak tanımladı. Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. 

TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Vatandaşlarımızdan büyükelçiliğin açıklamalarını takip etmesini rica ediyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye tarihi boyunca bir tarafıyla Avrupa devletidir. AB’deki muhataplarımızın hakkıyla değerlendiremediğini gördük.

Bugün AB ülkesi olan pek çok ülkeden daha çok kriterleri gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye ile fasıl açmayı bile müzakere konusu yapıyorlar. Bugün hangi kriteri getirseler getirsinler Türkiye bunu birkaç ay içerisinde gerçekleştirebilecektir.

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TÜRKİYE - NATO İLİŞKİLERİ

Birkaç sene önce bazı ülkeler Türkiye’nin NATO üyeliğini tartışmaya açmak istiyordu. NATO, Türkiye’siz olmaz. Türkiye NATO'da kilit ülkedir. Gerçeklerle tanışmanız için ağır bir insani kriz mi çıkması gerekiyor.

Barışa katkı vermeye bütün kurumlarımız açık. Ukrayna etkisi olabilecek ülkelere mesaj gönderiyor. Türkiye’nin birikimi barış için önemli rol oynayacaktır.

CHP'YE TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi yakın bölgemizdeki savaş hakkında keşke kulak kabartılacak birtakım önerilerde bulunsa. Onun yerine kendi hükümetini hedef alan açıklamalarda bulunuyor.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE ELEŞTİRİ

Şimdi tutmuşlar biz Montrö ilgili bir hassasiyet göstermiştik diyorlar. Geçmişteki muhtıraları hatırlatır bir tutum göreceksiniz. Montrö’de Türkiye’nin tutumu herkes tarafından takdirle karşılanıyor.

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: Montrö Sözleşmesi uygulanacak


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